Что на самом деле означает привычка постоянно говорить 'спасибо': неожиданное объяснение

Чрезмерная благодарность не всегда является признаком хорошего воспитания – иногда она может свидетельствовать о тревожности, страхе стать обузой для других или низкой самооценке.

Люди, которые постоянно говорят "спасибо" даже в самых обыденных ситуациях, могут делать это не только из вежливости. По словам психологов, такая привычка нередко связана с потребностью получить одобрение окружающих, страхом показаться неудобным или желанием избежать конфликтов, пишет Netmums.

Специалисты объясняют, что еще в детстве многих приучают ассоциировать слова благодарности с хорошим поведением и любовью. Со временем это может превратиться в часть личности: человек начинает постоянно благодарить, чтобы не выглядеть требовательным или неблагодарным.

По мнению психологов, в таких случаях слово "спасибо" иногда выполняет роль своеобразной психологической защиты. Оно может означать не столько благодарность, сколько скрытое сообщение: "Не сердитесь на меня" или "Я не хочу быть для вас проблемой".

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Специалисты также отмечают, что такое поведение часто формируется у людей, которые с детства привыкли заслуживать любовь помощью, послушанием или постоянным стремлением угодить другим. Во взрослой жизни это может проявляться как чрезмерная внимательность к реакциям собеседников и стремление заранее смягчить любую ситуацию словами благодарности.

В то же время эксперты подчеркивают, что частые слова благодарности сами по себе не являются проблемой. Исследователи Калифорнийского университета в Беркли отмечают, что искренняя благодарность положительно влияет на психологическое благополучие и помогает замечать больше хорошего в повседневной жизни.

Однако стоит обратить внимание, если человек испытывает чувство вины, когда забывает поблагодарить, постоянно переживает из-за того, как его воспримут окружающие, или не может закончить письмо или сообщение без нескольких слов благодарности.

Психологи советуют перед тем, как автоматически сказать "спасибо", задать себе простой вопрос: это действительно благодарность или желание избежать негативной реакции собеседника.

Специалисты также рекомендуют формулировать слова благодарности более конкретно и учиться принимать помощь без ощущения, что ее нужно немедленно "отработать". Именно это, по их мнению, помогает сформировать более здоровые отношения как с собой, так и с другими людьми.

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