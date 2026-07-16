Сантехники назвали 3 скрытых признака засора труб, которые нельзя игнорировать

От засора в раковине хорошо помогает механическая чистка труб и сифона, отметил эксперт.

Некоторые не понимают, почему забивается канализация так неожиданно, однако на самом деле есть 3 признака засора, которые могут появиться еще до того, как вода перестанет стекать в канализацию.

Сантехники объяснили, как заблаговременно понять, что возникла проблема и как правильно почистить раковину от засора. В частности, владелец компании Service Force Plumbing Рой Барнс рассказал изданию The Spruce о неожиданном "тревожном звоночке".

Как понять, что в раковине засор

Оказывается, стоит прислушиваться к звукам, которые исходят из канализационной системы. По словам Барнса, в трубе, которая идет к раковине, может быть засор, воздух немного удерживается, потом медленно выходит наружу, и появляется специфический звук. То есть, вот как узнать, засорилась ли раковина, – прислушиваться к звукам в канализации и "бить тревогу", если услышите бульканье.

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Эксперт по сантехнике отметил, что водопроводная система специально спроектирована так, чтобы туда поступал воздух, поэтому звук бульканья – повод начать принимать превентивные меры.

Собеседник добавил: если после прочистки бульканье не исчезает, стоит вызвать специалиста, чтобы он проверил, нет ли в канализационной системе жилья системных проблем (например, неправильно сделан уклон труб).

Специалист по дренажным и канализационным системам из компании Service Force Plumbing Тайлер Питтенджер назвал еще два признака, по которым можно понять, что в раковине есть засор:

Вода медленно сливается. В трубе мог образоваться засор, например, из органики (отмерших клеток кожи), мыльного налета или волос.

Из канализации исходит неприятный запах. Органические загрязнения в засоре могут стать причиной появления неприятного запаха.

Питтенджер отметил, что хорошо помогает от засора в раковине механическая чистка труб и сифона, а не различные средства, которые заливаются в канализационную систему. По его словам, некоторая такая "химия" просто смывают налет с волос, которые накопились в трубе, однако они остаются на месте, и со временем на них снова осядет грязь.

Как пробить засор в мойке самостоятельно

Питтенджер посоветовал сначала снять с раковины и прочистить механизм закрывания сливного отверстия. На нем может быть грязь и волосы из-за которых, возможно, и были проблемы.

Если это не помогло – необходимо демонтировать и очистить U-образную трубу, которая находится под раковиной (сифон). Сначала нужно взять ведро и подставить под раковину, поскольку из сифона будут вытекать остатки воды. Современные U-образные трубы имеют соединения, которые можно открутить вручную, поэтому ключ для работы может не понадобиться.

Раскрутите трубу, извлеките из сифона грязь, промойте его и прикрутите трубу обратно.

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