Из любимого украинцами продукта можно сделать очень вкусную намазку.

Сало любят многие украинцы, и, как правило, употребляют его в свежем виде, иногда - зажаривают, делая шкварки. Особенно ценится "генеральское" сало или подчеревок, где присутствует мясная прослойка. Однако из белой части тоже можно приготовить очень вкусное блюдо - например, сало с чесноком - намазка, которая давно стала хитом любого застолья.

Намазка из сала с чесноком и зеленью

Нет единственного варианта, как называется намазка из сала с чесноком - каждая хозяйка называет это угощение по-своему, да это и не важно - как только вы попробуете сделать намазку по этому рецепту, в словах не будет никакой необходимости.

Ингредиенты:

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сало - 1 кг;

чеснок - 20 зубчиков;

соль - 1.5 ч.л;

молотый черный перец - 1 ч.л;

копченая паприка - 20 гр;

сушеный базилик - 15 гр.

Сало вымыть, нарезать крупными кубиками, измельчить с помощью мясорубки или блендера. Выложить фарш в миску. Таким же образом измельчить зубчики чеснока, добавить их к салу. Посыпать содержимое емкости паприкой, солью, перцем и базиликом, перемешать. Поставить закуску в холодильник минимум на 30 минут, чтобы охладить ее и сделать сало не таким мягким. Затем намазать на хлеб и порционно подать к столу. Такое сало, перекрученное с чесноком и специями, понравится даже тем, кто настроен к нему скептически.

Намазка из сала в блендере с зеленым луком

Еще одна шикарная намазка - сало с чесноком и зеленым луком. Прекрасный летний вариант, который подойдет тем, кому по какой-то причине не нравится копченая паприка. Благодаря зеленому луку сало становится пикантнее и сочнее, а сама намазка превращается в ресторанное блюдо.

Ингредиенты:

сало - 1 кг;

чеснок - 20 зубчиков;

соль - 1.5 ч.л;

молотый черный перец - 1 ч.л;

зеленый лук - пучок;

итальянские травы - 15 гр.

Нет никакого секрета в том, как приготовить намазку из сала с чесноком - нужно просто правильно соединять нужные специи и тщательно измельчать сало. Сначала необходимо измельчить чеснок и переложить его в миску. Затем перекрутить через мясорубку сало вместе с зеленым луком или воспользоваться блендером. Этот лайфхак позволит выжать немного сока из лука, за счет чего сало приобретет приятный светло-бежевый оттенок. Получившуюся намазку остается только посолить, поперчить и посыпать итальянскими травами. Затем все тщательно перемешать и подать к столу.

ВАЖНО: не забывайте о том, сколько хранится намазка из сала с чесноком - в холодильнике она будет пригодна к употреблению 7-14 дней, хотя мы сомневаемся, что она простоит без внимания такое количество времени.

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