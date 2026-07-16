Один из ключевых депутатов от 'Слуг народа' Потураев объявил о сложении мандата

Он возглавляет Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Никита Потураев написал заявление о досрочном сложении мандата. Об этом он сообщил на заседании Верховной Рады Украины, где сегодня рассматривается назначение главы правительства Украины.

Потураев во время выступления на заседании ВР не объяснил причину, а лишь отметил, что просит рассмотреть его заявление так же безотлагательно, как "и другие решения, из-за которых я был вынужден принять такое решение".

Максим Потураев был избран в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" и входит в одноименную фракцию. Он является председателем Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

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Кадровые решения в правительстве

Как сообщал УНИАН, в Украине произошла отставка правительства, часть народных депутатов выступает против увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. Но на эту должность, как и на должность министра иностранных дел, кандидатуру выдвигает исключительно президент Украины.

Как отмечают источники, главной причиной кадрового решения Зеленский назвал невозможность и дальше мириться с конфликтом между руководством Минобороны и Генерального штаба.

По словам депутатов, президент пояснил, что Федоров и военное командование по-разному видят развитие оборонной сферы.

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