Один город Днепропетровской области раньше до деккомунизации носил имя организатора массовых репрессий.

В Днепропетровской области на крутых склонах Днепра раскинулся индустриальный гигант Каменское. За сотни лет существования населенный пункт сменил несколько названий. Многие украинцы до сих пор помнят его как Днепродзержинск - как сейчас называется город, знают не все. Мы разобрались, в честь кого было дано такое название и почему в 2016 году Каменское переименовали.

Откуда взялось название Днепродзержинск - почему так назывался город

Населенный пункт с названием Каменское существует примерно с 1750 года и сначала было казацким селом. Разрасталось оно медленно, но во второй половине 19 века с проведением железной дороги его индустриализация ускорилась. Постепенно на территории начали открываться новые заводы и металлургические производства, а значительную часть населения составляли рабочие. В 1923 году Каменское получило городской статус.

Есть несколько версий возникновения названия Каменское - почему так называется город, точно неизвестно. Самая распространенная версия ученых гласит, что оно происходит от каменистых склонов Днепра в этой местности. Хотя от местных жителей можно услышать красивую легенду о казаке Камионе, который якобы основал город.

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Если спросить украинцев, как раньше называлось Каменское, то большинство вспомнят название Днепродзержинск. Так переименовала город советская власть в 1936 году. Первая часть нового топонима, как легко догадаться, происходит от реки Днепр. Вторая была названа в честь советского деятеля Феликса Дзержинского.

Феликс Дзержинский - это основатель и первый глава Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), которая использовалась для массовых репрессий. От её названия произошло слово "чекист". Целью организации было выявление и устранение "врагов народа". Под колеса репрессивной машины попадали противники большевиков, священники, селяне, ученые, журналисты, деятели УНР и многие другие.

По приблизительным оценкам жертвами ВЧК стали несколько десятков тысяч людей, среди которых был украинский композитор Николай Леонтович. Жертв "красного террора" расстреливали и хоронили в братских могилах. Сам Феликс Дзержинский возглавлял борьбу против повстанческого движения в Украине.

Оставаясь Днепродзержинском, город вошел в состав уже независимой Украины. Предложения по смене названия неоднократно звучали, но не нашли широкой поддержки. Лишь в 2016 году в рамках декоммунизации наконец был переименован Днепродзержинск - новое название на украинском "Кам'янське" вернуло историческое наименование, которое город носил столетиями.

Таким образом, нынешнее название Каменское не было придумано, а соответствует давней традиции. Местные жители вспомнили, как раньше назывался город Днепродзержинск, и вернули населенному пункту исторический топоним.

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