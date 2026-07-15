В середине недели Украину разогреет до +30° (карта)

Существенных осадков 16 июля не ожидается.

В середине недели,16 июля, по всей Украине станет жарче. Температура в большинстве областей поднимется до +25°...+28°, местами на западе и юге - до +30°. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет ясно. Температура воздуха ночью +20°, днем +27°.

Во Львове в четверг будет переменная облачность. Ночью +17°, днем +28°.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +17°, днем +27°.

В Ровно завтра переменная облачность, ночью +17°, днем +27°.

В Тернополе 16 июля ночью +17°, днем +27°, ясно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +17°, днем +27°.

В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +17°, днем +27°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем будет +30°, переменная облачность.

В Черновцах в четверг - ясно, ночью +18°, днем +29°.

В Виннице завтра будет +17°...+27°, переменная облачность.

В Житомире в четверг ночью +18°, днем +26°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+26°, переменная облачность.

В Черкассах завтра ночью +20°, днем +27°, ясно.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +28°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +17°...+24°.

В Одессе 16 июля - ясно , температура ночью +22°, днем +29°.

В Херсоне в четверг ночью будет +19°, днем +29°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью +20°, днем +30°.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +27°, переменная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +16°, а днем +23°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +18°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +26°, ясно.

В Симферополе в четверг будет переменная облачность, +18°...+28°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +28°.

В Северодонецке - практически безоблачно , температура ночью +17°, днем +29°.

Какой праздник 16 июля, приметы погоды

16 июля - святого священномученика Антиногена и десятерых его учеников. По приметам, если вечером лягушки громко квакают, то скоро погода именится.

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