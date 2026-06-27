Июль 2026 в Украине будет богат на праздники и важные события самого разного характера.

В июле украинцев ожидает множество значимых памятных дат, исторических годовщин и церковных торжеств. Этот месяц включает как государственные праздники в Украине, так и другие события самой разной направленности: от профессиональной деятельности до национальной памяти. Рассмотрим, какие праздники в июле стоит отметить у себя в календаре.

Праздники в Украине по новому и старому стилю - календарь на июль

Сперва следует уточнить, что все праздники в Украине перечислить сложно, так как их может быть очень много - если, например, учитывать все религиозные общины и исторические события, - поэтому в список войдут только самые важные христианские и светские праздники в июле.

1 июля, среда – День архитектуры Украины, День следователя Украины, Международный день кооперативов, День государственного регистратора.

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2 июля, четверг – Международный день спортивного журналиста.

4 июля, суббота – Международный день кооперативов.

5 июля, воскресенье – День работников морского и речного флота Украины, День Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, Международный день трудоголика.

6 июля, понедельник – Всемирный день кардиолога.

7 июля, вторник – Рождество Иоанна Крестителя (по старому стилю).

8 июля, среда – Всемирный день борьбы с аллергией.

10 июля, пятница – День памяти жертв Волынской трагедии.

11 июля, суббота – Всемирный день народонаселения.

12 июля, воскресенье – Всемирный день бортпроводника гражданской авиации, День святых апостолов Петра и Павла (по старому стилю)

15 июля, среда – День Украинской Государственности, День крещения Киевской Руси, День памяти князя Владимира Великого (по новому стилю).

16 июля, четверг – День принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

17 июля, пятница – Всемирный день международного правосудия.

20 июля, понедельник – Международный день шахмат.

26 июля, воскресенье – День работников торговли Украины.

28 июля, вторник – Всемирный день борьбы с гепатитом.

30 июля, четверг – Всемирный день дружбы и Всемирный день борьбы с торговлей людьми.

Выходные и праздники в Украине за июль 2026 - что важно помнить

Итак, учитывая ближайшие праздники в Украине, можно выделить ряд церковных дат - в частности, Рождество Иоанна Предтечи (7 июля, по старому стилю), а также День святых апостолов Петра и Павла (12 июля, по старому стилю), который, в свою очередь, завершает Петров пост.

Всего в месяце будет 31 календарный день, а выходные в июле, то есть субботы и воскресенья, составят 8 дней.

При этом важно также иметь в виду, что дополнительные нерабочие дни, предусмотренные трудовым законодательством для государственных праздников, во время действия военного положения не применяются. Иными словами, официальные праздники в Украине не будут переноситься и не дадут дополнительных выходных.

Наконец, если можно выделить самое важное событие месяца, то это, скорее всего, будет День Украинской Государственности, который ежегодно отмечается 15 июля.

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