Дизельные автомобили, которые в Украине нарасхват: ТОП-5 подержанных и новых моделей

Среди новых дизельных легковых автомобилей первое место занял Renault Duster.

По итогам первого полугодия 2026 года (с января по июнь) украинский автопарк пополнился 30 тысячами автомобилей с дизельными двигателями. По сравнению с первым полугодием 2025 года количество таких автомобилей сократилось на 5%, сообщает "УкрАвтопром".

Из общего количества 7,4 тысячи составили новые автомобили (на 17% больше, чем в прошлом году), а 22,6 тыс. – подержанные, ввезенные из-за рубежа (их количество сократилось на 10%).

На рынке новых дизельных автомобилей украинцы отдают предпочтение прежде всего кроссоверам и внедорожникам. Все пять самых популярных моделей относятся именно к этим сегментам, что отражает стабильный спрос на практичные автомобили с высоким клиренсом и полным приводом (по крайней мере, во многих комплектациях).

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ТОП-5 новых дизельных автомобилей:

Renault Duster – 1828 шт.; Toyota Land Cruiser Prado – 885 шт.; Volkswagen Touareg – 756 шт.; Škoda Kodiaq – 454 шт.; Volkswagen Tiguan – 398 шт.

Среди подержанных дизельных автомобилей, ввезенных из-за рубежа, украинцы выбирают прежде всего практичные и экономичные модели. В первую пятерку вошли как "классические" семейные легковые автомобили (такие как Volkswagen Passat), так и кроссоверы, что свидетельствует о сбалансированном спросе в этом сегменте.

ТОП-5 импортированных подержанных дизельных автомобилей:

Renault Megane – 1712 шт.; Nissan Qashqai – 1566 шт.; Škoda Octavia – 1448 шт.; Volkswagen Passat – 1105 шт.; Hyundai Santa Fe – 1041 шт.

Автомобильный рынок Украины – последние новости

За первое полугодие автопарк Украины пополнился более чем на 77 тысяч легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как среди новых, так и среди подержанных бензиновых моделей доминируют кроссоверы. Наибольшим спросом среди новых автомобилей с бензиновыми ДВС пользовался Hyundai Tucson. Если говорить об импортированных подержанных автомобилях, то лидером оказался Volkswagen Tiguan.

Кроме того, за первые шесть месяцев года украинский автопарк пополнился более чем 19 тысячами легковых автомобилей с гибридными силовыми установками (HEV и PHEV). Особой популярностью среди новых машин пользовался кроссовер Toyota RAV4.

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