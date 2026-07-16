17 июля в Украине будет тепло, но выходные порадуют не всех, – синоптик Диденко

Где именно потеплеет сильнее всего и когда ожидать смены погоды.

Пятница в Украине порадует солнцем и теплом почти на всей территории. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Максимальная температура воздуха составит +25–+29 градусов, в Закарпатье и в южной части – +27–+32 градуса, на северо-востоке будет прохладнее – +22–+24 градуса", – говорится в прогнозе.

По её словам, такую погоду обеспечит антициклон Laurent – он принесёт сухую погоду в большинство областей. Лишь на юго-востоке из-за холодного атмосферного фронта возможны локальные грозовые дожди.

Видео дня

Выходные также порадуют сухой, солнечной и умеренно жаркой погодой. Исключение – воскресенье, 19 июля: в западных областях пройдут грозовые дожди, возможны ливни и шквалы.

Погода в Киеве

В столице 17 июля, по словам синоптика, ожидается сухая солнечная погода с комфортной температурой около +25 градусов.

Жара +35° возвращается

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, жарче всего будет 18 июля – на крайнем западе до +30...+35°, тогда как 19 июля в западных областях местами пройдут грозовые дожди с градом и шквалами.

Вас также могут заинтересовать новости: