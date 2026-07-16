Украинскую компанию F-Drones Еврокомиссия отобрала в число учредителей Дронового альянса ЕС-Украина

F-Drones вошла в число 18 компаний – 9 украинских и 9 европейских, – которые Европейская комиссия отобрала в качестве учредителей EU–Ukraine Drone Alliance. Об этом сообщается на странице F-Drones в Facebook.

"Компания F-Drones официально вошла в число 18 компаний – 9 украинских и 9 европейских, – которые Европейская комиссия отобрала в качестве компаний-учредителей (Founding Members) вновь созданного EU–Ukraine Drone Alliance. Альянс станет ключевой платформой сотрудничества между украинской и европейской оборонной промышленностью в сфере беспилотных систем и технологий противодействия им", – говорится в сообщении.

Европейская комиссия объявила о создании Альянса в рамках новой инициативы EU–Ukraine Drone Deal. В своем выступлении в Киеве президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Европа должна учиться у Украины, которая за годы полномасштабной войны стала мировым лидером в разработке и боевом применении беспилотных технологий. В то же время Европейский Союз готов предоставить промышленные возможности, производственные мощности и финансовые инструменты для совместного развития нового поколения оборонных технологий, отмечают в компании.

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"Для F-Drones большая честь быть среди компаний, получивших возможность заложить фундамент новой европейской экосистемы беспилотных технологий. Украина сегодня является бесспорным мировым лидером в сфере боевого применения дронов и скорости оборонных инноваций. Объединив этот уникальный опыт с промышленными возможностями Европейского Союза, мы сможем значительно ускорить развитие новых технологий и укрепить безопасность всей Европы", – подчеркивают в F-Drones.

Помимо F-Drones в первоначальный состав Founding Members Альянса вошли украинские компании Skyfall Industries, Greentech Harvest, Tencore, Deviro, Vyriy Industry, Scientific Production Company "ATHLON AVIA", TEHAVTOFART PIVDEN (TAF Industries), UFORCE. Европейские компании-учредители – ORQA d.o.o., Indra Group, Fincantieri, WB Electronics / WB Group, Destinus, Delair, RSI Europe, TERMA A/S и Quantum Systems.

Также сообщается, что в сентябре в Брюсселе должно состояться учредительное заседание Совета Альянса. Учредители определят стратегические приоритеты, направления технологического сотрудничества и будущие совместные проекты между Украиной и странами Европейского Союза.

Как известно, EU–Ukraine Drone Alliance создается как долгосрочная платформа для развития совместных исследований, расширения производства, интеграции украинских и европейских производителей в единое оборонно-промышленное пространство, а также ускорения внедрения инноваций в сфере беспилотных и антидроновых систем.