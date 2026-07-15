Гороскоп на 16 июля по картам Таро: Девам - поддержка от друзей, Тельцам - не торопиться

Этот день будет эмоциональным для некоторых знаков.

Составлен гороскоп на 16 июля 2026 года по картам Таро для каждого знака Зодиака. В этот день может появиться усталость, однако совсем скоро придут желанные результаты проделанной работы. А ещё следует внимательно отнестись к испытаниям судьбы.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Видео дня

Ваша карта – "Отшельник". Четверг заставит вас немного сбавить темп, хотя поначалу это может показаться необычным. Вместо того чтобы реагировать на каждую новость или браться за все дела одновременно, лучше сосредоточиться на том, что действительно имеет значение. В течение дня может появиться желание отказаться от лишнего общения, и это будет правильным решением, ведь тишина поможет найти ответы на важные вопросы. На работе не стоит торопиться с выводами, особенно если кто-то будет пытаться убедить вас изменить своё мнение. В финансовых вопросах день больше подходит для анализа, чем для активных действий или вложений. В личной жизни не бойтесь честно говорить о своих чувствах, даже если они отличаются от ожиданий любимого человека.

Телец

Ваша карта – "Четвёрка Кубков". События этого дня могут развиваться слишком медленно, однако карта предупреждает: не спешите считать четверг неудачным. Вы рискуете упустить интересную возможность только потому, что будете слишком сосредоточены на том, чего пока не удалось достичь. На работе стоит внимательнее присмотреться к новым предложениям или изменениям, даже если сначала они не вызовут восторга. В отношениях не стоит ждать, что близкие люди сами догадаются о ваших переживаниях – открытость поможет избежать ненужных обид. Если почувствуете эмоциональную усталость, позвольте себе небольшой перерыв без чувства вины. Вечером вас ждет приятный момент, который поможет взглянуть на проблемную ситуацию совершенно по-другому и найти правильный выход.

Близнецы

Ваша карта – "Рыцарь Жезлов". Вам будет сложно усидеть на месте. Появятся новые дела, интересные идеи или предложения, которые потребуют быстрой реакции. Карта советует действовать смело, но не забывать проверять детали, чтобы не допустить досадной ошибки из-за спешки. Если вы давно хотели изменить привычный маршрут, познакомиться с новыми людьми или попробовать новое занятие, именно сейчас для этого подходящее время. В профессиональной сфере инициатива будет вознаграждена, особенно если вы не будете бояться ответственности. В личной жизни не откладывайте важные разговоры, ведь сейчас слова будут иметь особую силу. К вечеру вы почувствуете приятную усталость от насыщенного дня и поймёте, что именно активность помогла вам оказаться на шаг впереди.

Рак

Ваша карта – "Королева Пентаклей". Для вас четверг станет днем заботы о себе, своём доме и людях, которые занимают особое место в вашей жизни. Сейчас не стоит гнаться за чужими ожиданиями – гораздо важнее создать вокруг себя атмосферу комфорта и стабильности и доверять себе. На работе вам легко удастся решить практические вопросы, если вы не будете отвлекаться на посторонние мелочи. В финансовой сфере возможно удачное решение, которое поможет сохранить или даже приумножить средства. Если близкий человек обратится к вам за советом, не спешите отвечать – сначала внимательно выслушайте его, чтобы во всём разобраться. Вечером будет полезно заняться домашними делами, приготовить что-нибудь вкусное или просто провести время в спокойной обстановке.

Лев

Ваша карта – "Пятерка Кубков". Не стоит слишком долго цепляться за то, что уже осталось в прошлом. Если какая-то ситуация сложилась не так, как вы хотели, это ещё не значит, что впереди не будет новых возможностей. Карта призывает перестать оглядываться назад и внимательнее посмотреть на то, что уже сейчас находится рядом с вами. На работе не позволяйте мелким неудачам влиять на вашу мотивацию, ведь они не определяют общий результат. Больше верьте в себя. В отношениях стоит больше говорить о будущем, чем возвращаться к старым обидам. День также благоприятен для того, чтобы завершить дела, которые давно изматывали вас морально.

Дева

Ваша карта – "Тройка Кубков". Четверг подарит вам больше легкости, чем вы ожидали, поэтому не стоит полностью погружаться только в работу или домашние обязанности. В течение дня может поступить приглашение на встречу, интересное событие или неожиданный разговор, который значительно улучшит настроение. Сейчас у вас особую роль будет играть поддержка людей, которые искренне радуются вашим успехам и не завидуют вашим достижениям. Если в последнее время вы слишком много времени проводили в одиночестве, именно четверг станет хорошим поводом возобновить общение с друзьями или родственниками, которые вас поддержат. На работе возможно успешное завершение совместного проекта. В личной жизни не бойтесь открыто говорить о своих эмоциях, ведь искренность поможет сделать отношения ещё теплее.

Весы

Ваша карта – "Семерка Жезлов". Четверг покажет, насколько важно уметь отстаивать собственное мнение, даже если не все вокруг с ним согласны. В течение дня могут возникнуть ситуации, когда придется защищать свои идеи или объяснять принятые решения. Не воспринимайте это как конфликт – скорее, это возможность продемонстрировать свою уверенность и профессионализм. На работе не позволяйте посторонним людям перекладывать на вас свои обязанности или ответственность за чужие ошибки. В финансовых вопросах карта советует полагаться только на проверенную информацию, а не на слухи или обещания. В личной жизни стоит открыто говорить о своих потребностях, ведь молчание может привести к ненужным обидам. Именно внутренняя уверенность поможет вам завершить день с чувством спокойствия.

Скорпион

Ваша карта – "Туз Пентаклей". Для вас четверг может стать днём, когда откроются новые материальные или профессиональные перспективы. Карта символизирует шанс, который не стоит упускать только из-за страха перемен или сомнений в собственных силах. На работе возможно интересное предложение, новый проект или разговор, который положительно повлияет на ваше будущее. Если вы давно планировали начать накопления, инвестировать в собственное развитие или сделать покупку, которая принесет пользу в будущем, – день будет благоприятным для таких решений. В отношениях наступит период стабильности, когда станет легче договариваться и строить общие планы. Вечером вы можете получить новость, которая придаст уверенности в завтрашнем дне. Не забывайте, что большие возможности часто начинаются с одного правильно использованного шанса.

Стрелец

Ваша карта – "Суд". В течение дня вас ждут переосмысление и важные выводы. Вы можете неожиданно понять, почему определенные события происходили именно так, а не иначе, и это принесет внутреннее облегчение. На работе возможно завершение длительного процесса или получение ответа, которого вы давно ждали. Если раньше вы откладывали важное решение, сейчас наступил благоприятный момент, чтобы перестать сомневаться и сделать окончательный выбор. В личной жизни карта советует честно поговорить о том, что накапливалось в течение долгого времени, ведь откровенность станет началом позитивных перемен. Не бойтесь отпускать старые обиды, ведь они только отнимают вашу энергию. Иногда новый этап жизни начинается именно тогда, когда вы окончательно закроете дверь в прошлое.

Козерог

Ваша карта – "Десятка Кубков". Четверг напомнит, что наибольшую силу человек обретает в поддержке тех, кого любит. День будет особенно благоприятным для семейных дел, домашних встреч и разговоров, которые давно откладывались из-за постоянной занятости. На работе возможны приятные события, однако именно близкие люди подарят вам главное ощущение гармонии. Если между вами и кем-то из родственников остались недоразумения, сейчас прекрасный момент сделать первый шаг к примирению. Вечером стоит выключить телефон хотя бы на некоторое время и полностью посвятить себя живому общению. Вы ещё раз убедитесь, что счастье часто кроется в самом простом – искренней улыбке, добрых словах и людях, которые всегда рядом. Именно эти моменты останутся в памяти надолго.

Водолей

Ваша карта – "Король Мечей". День потребует от вас хладнокровия, внимательности и умения принимать решения без влияния эмоций. Возможно, придется решать вопросы, в которых логика, факты и четкий план действий будут важнее чувств. На работе или в бизнесе вы легко сможете убедить других в своей правоте, если будете говорить спокойно и аргументированно. Не спешите соглашаться на условия, которые вызывают хотя бы небольшие сомнения, ведь сейчас лучше несколько раз всё проверить. В общении с близкими карта советует быть честными, но в то же время помнить, что резкие слова могут оставить неприятный след. Вечер станет хорошим временем для планирования ближайших недель или наведения порядка в документах и финансовых делах.

Рыбы

Ваша карта – "Двойка Пентаклей". Для Рыб четверг станет днём, когда придётся быстро переключаться между разными делами и находить баланс там, где ещё вчера царил беспорядок. Не удивляйтесь, если в течение дня несколько раз изменятся планы или придётся решать несколько вопросов одновременно. Не волнуйтесь, ведь вы прекрасно справитесь с таким ритмом, если не будете пытаться контролировать абсолютно всё. На работе или дома важно правильно распределить время, ведь именно это поможет избежать лишней спешки. В финансовой сфере лучше не брать на себя дополнительных обязательств и пока воздержаться от необдуманных трат. В личной жизни день будет благоприятным для непринужденного общения, совместных прогулок или небольших приятных сюрпризов.

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