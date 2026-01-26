'Не для слабонервных': в Великобритании есть самая 'дикая' и 'страшная' дорога

Эта дорога длиной около 21 км считается одной из самых опасных в мире.

В Великобритании есть немало опасных дорог, но эта, пожалуй, одна из самых экстремальных. С крутым подъемом, отсутствием ограждений и резкими поворотами, она представляет собой настоящее испытание для водителей.

Как сообщает Daily Express, самая дикая дорога в Великобритании была построена римлянами. Водители готовы сделать часовой объезд, чтобы избежать поездки по ней. Перевал Харднотт в Озерном крае имеет крутой подъем, не оборудован ограждениями и печально известен поломками, авариями и непроходимостью в опасную погоду. Один из пользователей TripAdvisor, проехавший по этому маршруту, написал: "Определенно не для слабонервных и не для любителей острых ощущений".

Интересно, что некоторые едут по этому маршруту ради захватывающих дух видов, но другие с удовольствием увеличат время в пути, чтобы избежать этой опасной дороги.

Перевал Харднотт - это самый прямой маршрут из центральной части Озерного края в Западную Камбрию, но он считается настолько сложным, что водители часто решают сделать часовой объезд, чтобы избежать извилистого слалома на горном склоне. Эта дорога длиной около 21 км считается одной из самых опасных в Великобритании.

Один из тех, кто проехал по этой опасной дороге, сказал:

"Я по ошибке проехал по этому перевалу по пути из Амблсайда в замок Манкастер, это была самая страшная поездка в моей жизни. Как только вы окажетесь на этой дороге, съехать с неё будет невозможно. Там отвесные обрывы, а крутые повороты только добавляют опасности. Если бы я увидел предупреждающий знак, я бы никогда не поехал туда, дорога тянется примерно на 16 км".

По его словам, виды были захватывающими, но он не мог ими по-настоящему насладиться, потому что не мог оторвать глаз от дороги.

Интересно, что у этой дороги долгая и славная история - она была проложена римлянами около 110 года нашей эры и вела к впечатляющей крепости на вершине перевала, известной сегодня как форт Харднотт. После ухода римлян дорога оставалась заброшенной и неухоженной до 1880-х годов, когда местная ассоциация владельцев отелей оплатила некоторые работы по ее улучшению.

Многие отзывы о дороге отражают противоположные мнения о перевале.

"Абсолютно фантастично! Я езжу за рулем много лет и уверен в своих способностях, поэтому эта поездка оказалась для меня легкой. После того, как мы преодолеем вершину, определенно стоит остановиться у старого форта, чтобы полюбоваться видами, которые просто потрясающие", - написал один из рецензентов.

