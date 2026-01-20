Самая длинная в мире автомагистраль проходит через полтора десятка стран: какая ее длина и где она находится

По пути она пересекает пустыни, тропические леса, горные хребты, города и отдаленные уголки дикой природы.

Панамериканское шоссе, протянувшееся через два континента и почти на всю длину Западного полушария, является одной из самых длинных автомагистралей, когда-либо построенных. Об этом пишет Daily Express.

Интересно, что соединяя 14 стран в масштабе, которому мало кто может сравниться в сфере транспортных сетей, оно признано Книгой рекордов Гиннесса как самая длинная автомобильная дорога в мире.

"Панамериканское шоссе - это не единая, непрерывная полоса асфальта. Вместо этого, это обширная сеть национальных автомагистралей, соединенных вместе на протяжении десятилетий. Оно тянется от Прудхо-Бей, Аляска, США, до Ушуайи, Аргентина, которую часто называют самым южным городом в мире". - сказано в статье.

Отмечается, что этот колоссальный маршрут составляет примерно 30 000 километров. В зависимости от определения, автомагистраль проходит через 14 стран (иногда 15, если Канада включена в северную сеть):

США

Мексика

Гватемала

Сальвадор

Гондурас

Никарагуа

Коста-Рика

Панама

Колумбия

Эквадор

Перу

Чили

Аргентина

По пути она пересекает пустыни, тропические леса, горные хребты, города и отдаленные уголки дикой природы.

Интересно, что несмотря на свою протяженность, Панамериканская автомагистраль имеет один знаменитый разрыв: Дарьенский пробел, примерно 160-километровый участок джунглей между Панамой и Колумбией. Это единственное недостающее звено на всем маршруте, и по экологическим соображениям и соображениям безопасности дорога здесь так и не была достроена.

Важно, что из-за густых тропических лесов, болот, гор и ограниченной инфраструктуры она страдает от контрабандных маршрутов и вооруженных группировок. Путешественники, пытающиеся проехать всю Панамериканскую автомагистраль, должны перевозить свои транспортные средства на лодках или самолетах между Центральной и Южной Америкой. В статье сказано:

"Теоретически, поездка по Панамериканскому шоссе без длительных остановок может занять от двух до трех месяцев. Однако большинство людей, пытающихся совершить это путешествие, тратят на это гораздо больше времени".

Многие путешественники тратят от шести месяцев до года, в то время как другие растягивают поездку на один или два года. По нему уже путешествовали мотоциклисты, велосипедисты и даже бегуны.

История Панамериканской автомагистрали

Интересно, что идея единой дороги, соединяющей Америку, впервые была предложена в 1923 году на Пятой международной конференции американских государств. Однако каждая страна строила и модернизировала свои участки в разное время, часто по совершенно разным стандартам.

Основные строительные работы велись с 1930-х по 1970-е годы, хотя некоторые участки шоссе существовали задолго до этого, и многие участки продолжают модернизироваться и сегодня. Это означает, что единой даты завершения строительства Панамериканского шоссе не существует.

Значительные участки шоссе, особенно в Северной Америке, полностью заасфальтированы и напоминают современные автомагистрали. В других местах условия могут резко отличаться, и некоторые участки дорог в Центральной и Южной Америке плохо содержатся или даже непроходимы в сезон дождей.

В Андах дорога поднимается на высоту более 4000 метров, что делает высоту и погодные условия дополнительными трудностями для водителей.

