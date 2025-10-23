За несколько дней до смерти музыкант успел закончить новый альбом.

Не стало известного британского музыканта и продюсера Дэйва Болла, который получил значительную популярность в составе дуэта Soft Cell. Артисту было 66 лет.

Как сообщает The Guardian, Болл умер 22 октября в своем лондонском доме во сне. Однако, причина смерти не раскрывается.

На смерть музыканта отреагировал его партнер по группе Soft Cell Марк Алмонд, отдав ему дань уважения:

"Он был удивительно блестящим музыкальным гением... Спасибо, Дэйв, за то, что ты был неоценимой частью моей жизни, и за музыку, которую ты мне дал. Я бы не был там, где я есть, без тебя".

Дэйв Болл и Марк Алмонд основали синти-поп-дуэт Soft Cell в 1978 году. Наибольший расцвет группа получила в 1980-х. Тогда им принес популярность кавер на трек "Tainted Love", который стал хитом номер 1 в 17 странах, в том числе и в родной для Soft Cell Великобритании.

Коллектив много раз распадался, но недавно снова собрался в культовом составе. Всего за несколько дней до смерти Болл вместе с напарником завершил новый альбом Danceteria, названный в честь легендарного ночного клуба в Нью-Йорке, который музыканты посещали на пике своей славы.

"Дэйв был в таком замечательном эмоциональном состоянии. Он был сосредоточен и так доволен новым альбомом, который мы завершили всего несколько дней назад. Это так грустно, ведь 2026 год должен был стать для него таким возвышенным годом. Меня немного успокаивает тот факт, что он услышал готовый альбом и почувствовал, что это отличная работа", - отметил Алмонд.

Напомним, что недавно не стало лидера культовой украинской группы Green Grey Андрея Яценко.

