Интерес к городу Салерно вырос более чем на 200%.

Город Салерно на юге Италии признали самым трендовым туристическим направлением для посещения в 2026 году.

Согласно свежему отчету 2026 Trending Destinations от Skyscanner, интерес к этому приморскому городу в регионе Кампанья, отделяющему популярное Амальфитанское побережье от Чиленто, возрос на 211% по сравнению з прошлым годом.

"С его морскими видами и историческим центром, Салерно – это очаровательный прибрежный город и доступная альтернатива популярным близлежащим Амальфи и Позитано", – отмечают авторы подборки.

Всего в список попали десять туристических направлений, к которым на данный момент наблюдается всплеск интереса.

"Наши эксперты по путешествиям изучили данные и выбрали 10 направлений из тех, где наблюдался самый большой всплеск поисковых запросов в годовом исчислении, чтобы помочь путешественникам ощутить ажиотаж до того, как они станут известными", – говорится в отчете.

10 самых трендовых направлений на 2026 год

Салерно, Италия (+211%). Корор, Палау (+156%). Кочи, Япония (+106%). Бильбао, Испания (+97%). Рабат, Марокко (+87%). Акюрейри, Исландия (+83%). Риека, Хорватия (+75%). Каунас, Литва (+59%). Сент-Джонс, Канада (+58%). Сент-Джорджес, Гренада (+56%).

Другие идеи для путешествий

