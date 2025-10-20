Город Салерно на юге Италии признали самым трендовым туристическим направлением для посещения в 2026 году.
Согласно свежему отчету 2026 Trending Destinations от Skyscanner, интерес к этому приморскому городу в регионе Кампанья, отделяющему популярное Амальфитанское побережье от Чиленто, возрос на 211% по сравнению з прошлым годом.
"С его морскими видами и историческим центром, Салерно – это очаровательный прибрежный город и доступная альтернатива популярным близлежащим Амальфи и Позитано", – отмечают авторы подборки.
Всего в список попали десять туристических направлений, к которым на данный момент наблюдается всплеск интереса.
"Наши эксперты по путешествиям изучили данные и выбрали 10 направлений из тех, где наблюдался самый большой всплеск поисковых запросов в годовом исчислении, чтобы помочь путешественникам ощутить ажиотаж до того, как они станут известными", – говорится в отчете.
10 самых трендовых направлений на 2026 год
- Салерно, Италия (+211%).
- Корор, Палау (+156%).
- Кочи, Япония (+106%).
- Бильбао, Испания (+97%).
- Рабат, Марокко (+87%).
- Акюрейри, Исландия (+83%).
- Риека, Хорватия (+75%).
- Каунас, Литва (+59%).
- Сент-Джонс, Канада (+58%).
- Сент-Джорджес, Гренада (+56%).
Другие идеи для путешествий
Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали 10 лучших жарких мест для отдыха в ноябре, температура там не опускается ниже +21°C градусов.
Также эксперты определили 10 самых красивых рождественских ярмарок Европы, которые стоит посетить в этом году.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Названы самые популярные в Великобритании места с привидениями
- Туристам назвали страну, где лучше всего праздновать Рождество
- Два украинских села попали в список лучших в мире (фото)
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.