Возглавил топ город Антигуа в Гватемале, который эксперты советуют посетить тем, кто хочет покорить вулкан Фуэго.

Практически одновременно с Lonely Planet, назвавшим 30 мест, которые стоит посетить в 2025 году, свой топ must visit на следующий год составил один из самых известных в мире журналов о путешествиях National Geographic.

Возглавил рейтинг город Антигуа в Гватемале, который эксперты советуют посетить тем, кто хочет покорить вулкан Фуэго, являющийся одним из самых активных вулканов в мире. Тем временем, поход на соседний вулкан Акатенанго (третий по высоте в Гватемале) откроет туристам непревзойденные виды на впечатляющие извержения Фуэго. И хотя этот поход, проходящий через кофейные плантации и облачный лес на склоне горы, является не из легких, полученные впечатления определенно того стоят.

Второю строчку занял Национальный лес Окала во Флориде (США), где можно увидеть ламантинов, черных медведей и редкие растения, а также 600 озер и природных источников.

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Третье место досталось Бангкоку – столице и самому большому городу Таиланда, который предлагает гостям опьяняющее сочетание старого и нового.

Среди европейских направлений выше всего расположились общежительные монастыри в Италии (6 место), остров Гренландия (8 место) и румынский город Брашов (11 место).

25 лучших мест в мире для путешествий в 2025 году по версии National Geographic

Антигуа, Гватемала Национальный лес Окала, Флорида, США Бангкок, Таиланд Раджа Ампат, Индонезия Гвадалахара, Мексика Общежительные монастыри, Италия Лос-Анджелес, Калифорния, США Гренландия Канадзава, Япония Eastern & Oriental Express, Малайзия Брашов, Румыния Серраду, Бразилия Нортленд, Новая Зеландия Сенегал Хайда Гвайи, Британская Колумбия Барбадос Долина Суру, Индия Бойсе, Айдахо, США Абу-Даби, ОАЭ Река Мюррей, Австралия Квазулу-Натал, Южная Африка Стокгольмский архипелаг, Швеция Корк, Ирландия Внешние Гебриды, Шотландия Тунис

Как сообщал УНИАН, ранее туристические сервисы Expedia, Hotels.com and Vrbo определили главные туристические тренды на 2025 год.

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