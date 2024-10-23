Практически одновременно с Lonely Planet, назвавшим 30 мест, которые стоит посетить в 2025 году, свой топ must visit на следующий год составил один из самых известных в мире журналов о путешествиях National Geographic.
Возглавил рейтинг город Антигуа в Гватемале, который эксперты советуют посетить тем, кто хочет покорить вулкан Фуэго, являющийся одним из самых активных вулканов в мире. Тем временем, поход на соседний вулкан Акатенанго (третий по высоте в Гватемале) откроет туристам непревзойденные виды на впечатляющие извержения Фуэго. И хотя этот поход, проходящий через кофейные плантации и облачный лес на склоне горы, является не из легких, полученные впечатления определенно того стоят.
Второю строчку занял Национальный лес Окала во Флориде (США), где можно увидеть ламантинов, черных медведей и редкие растения, а также 600 озер и природных источников.
Третье место досталось Бангкоку – столице и самому большому городу Таиланда, который предлагает гостям опьяняющее сочетание старого и нового.
Среди европейских направлений выше всего расположились общежительные монастыри в Италии (6 место), остров Гренландия (8 место) и румынский город Брашов (11 место).
25 лучших мест в мире для путешествий в 2025 году по версии National Geographic
- Антигуа, Гватемала
- Национальный лес Окала, Флорида, США
- Бангкок, Таиланд
- Раджа Ампат, Индонезия
- Гвадалахара, Мексика
- Общежительные монастыри, Италия
- Лос-Анджелес, Калифорния, США
- Гренландия
- Канадзава, Япония
- Eastern & Oriental Express, Малайзия
- Брашов, Румыния
- Серраду, Бразилия
- Нортленд, Новая Зеландия
- Сенегал
- Хайда Гвайи, Британская Колумбия
- Барбадос
- Долина Суру, Индия
- Бойсе, Айдахо, США
- Абу-Даби, ОАЭ
- Река Мюррей, Австралия
- Квазулу-Натал, Южная Африка
- Стокгольмский архипелаг, Швеция
- Корк, Ирландия
- Внешние Гебриды, Шотландия
- Тунис
Как сообщал УНИАН, ранее туристические сервисы Expedia, Hotels.com and Vrbo определили главные туристические тренды на 2025 год.
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