В швейцарском Цюрихе на Рождество царит волшебная атмосфера.

Рождественскую ярмарку на центральной площади швейцарского Цюриха признали самой красивой в Европе по версии Europe's Best Destinations. К такому выводы авторы рейтинга пришли, опросив путешественников, представителей СМИ и специалистов по туризму.

"В нашем тщательно подобранном рейтинге представлены самые красивые рождественские ярмарки континента, сочетающие в себе почитаемые традиции классических направлений с неожиданными жемчужинами, которые удивляют и восхищают", – отмечают авторы подборки.

Возглавила рейтинг рождественская ярмарка Zurich’s Wienachtsdorf на площади Sechseläutenplatz.

"Его элегантное сочетание альпийского очарования и городского изящества задает высокую планку, за ним следует ряд ярмарок, очаровывающих своей архитектурой, атмосферой и кулинарным волшебством", – поясняют эксперты Europe's Best Destinations.

10 самых красивых рождественских ярмарок в Европе

Рождественские ярмарки в Цюрихе, Швейцария: с 20 ноября по 23 декабря 2025 года. Венская рождественская ярмарка, Австрия: с 8 ноября по 26 декабря 2025 года (но некоторые ярмарки открыты до 6 января 2025 года). Рождественская ярмарка в Страсбурге, Франция: с 26 ноября по 24 декабря 2025 года. Рождественская ярмарка в Манчестере, Англия: с 14 ноября по 21 декабря 2025 года. Рождественская ярмарка в Праге, Чехия: с 29 ноября 2025 года по 6 января 2026 года. Рождественский рынок в Дрездене, Германия: с 26 ноября по 24 декабря 2025 года. Таллиннская рождественская ярмарка, Эстония: с 21 ноября по 27 декабря 2025 года. Рождественская ярмарка в Больцано, Италия: с 28 ноября 2025 года по 6 января 2026 года. Рождественская ярмарка в Граце, Австрия: с 21 ноября по 24 декабря 2025 года. Рождественская ярмарка в Генгенбахе, Германия: с 29 ноября по 23 декабря 2025 года.

Рождество в Европе 2025

Как сообщал УНИАН, ранее британское издание Express составило свой список из 11 лучших рождественских городков Европы, которые стоит посетить в этом год. Возглавил его французский Страсбург.

В свою очередь американка Хелен Сула, которая за свою жизнь посетила больше сотни рождественских ярмарок, назвала пять своих самых любимых. На первом месте оказался праздничный городок в немецком Кельне.

