По словам Рябцева, энергетики работают по четырем разным режимам.

В большинстве регионов Украины вернулись графики отключения электроэнергии. Бывают случаи, когда люди в мобильном приложении смотрят, что согласно графику свет должен быть, но на самом деле его нет. Эксперт по энергетике, профессор Киево-Могилянской школы управления Геннадий Рябцев поделился в интервью Hromadske, по каким причинам так происходит.

Эксперт пояснил, что существует четыре разных режима, при которых работают энергетики. Первый - это нормальный режим, когда никаких ограничений нет. Второй - это когда вводятся графики, то есть стабилизационные отключения.

"Это графики почасовых отключений. Это когда энергетики работают, ремонтируют, восстанавливают мощности - и эти стабилизационные графики действуют до тех пор, пока не будут завершены соответствующие ремонты", - добавил эксперт.

Третий режим - графики аварийных отключений, когда графики стабилизационных отключений не действуют.

"Аварийные отключения случаются тогда, когда, например, что-то происходит при использовании тех резервных линий, резервных маршрутов, которые задействованы во время стабилизационных отключений. То есть, у нас основная линия вышла из строя - и тогда энергетики запустили резервную линию передачи электрической энергии. Она не рассчитана на такую мощность и она тоже вышла из строя", - рассказал Рябцев.

И четвертый режим - это экстренные отключения или превентивные отключения. По словам эксперта, их применяют непосредственно перед и во время атаки для того, чтобы обесточить объекты, которые, вероятно, будут целями обстрелов.

"Это делается, чтобы избежать эффекта домино, чтобы не вывести из строя все объекты, которые расположены в местности, на которую направлена атака", - заявил Рябцев.

Атаки РФ на энергетику Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в "Укрэнерго" сообщили, что по состоянию на утро 23 октября обесточенными оставались жители Харьковщины и Черниговщины. Более того, в 12 регионах применяются в течение дня графики почасовых отключений объемом до трех очередей одновременно. В этих областях действуют ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Также мы писали, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что Россия все четыре года, то есть с начала полномасштабной войны, пытается "заморозить", то есть, оставить без тепла и света в осенне-зимний сезон украинцев. Ермак отметил, что США готовы максимально помочь Украине, чтобы пройти эту зиму. По его словам, американцам передали четкий перечень того, что нам нужно. Не только американские, но и европейские партнеры, как рассказал Ермак, готовы помогать нашей стране.

