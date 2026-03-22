Главные запреты в Испании, о которых должен знать каждый турист

В некоторых курортных зонах в Испании действуют строгие правила насчет внешнего вида туристов.

Испания – одно из самых популярных европейских направлений для отдыха. Но на фоне нарушения общественного порядка и перенасыщения туристами, власти решили ужесточить правила на многих популярных курортах.

Об этом рассказывает британский ресурс Express. В частности, это касается Канарских и Балеарских островов. Среди прочего, правила запрещают резервировать шезлонги на длительный срок.

Штрафы за вейпинг

Испания продолжает ужесточать меры в отношении вейпинга. Нарушителям придется заплатить немалый штраф за курение в запрещенных местах.

Автор напоминает, что запрет на курение на открытом воздухе, охватывающий целый ряд общественных мест, от террас ресторанов и баров до пляжей, вступил в Испании в 2025 году.

"Данное правило распространяется на курение, использование вейпов, кальянов, любых нагреваемых табачных изделий и никотиновых пакетиков; штрафы варьируются от 30 до 2000 евро, хотя при первом нарушении штраф, скорее всего, будет на нижней границе этого диапазона", – сказано в материале.

Ограничения на обувь

Если вы планируете арендовать автомобиль в Испании, позаботьтесь о том, чтобы взять в путешествие подходящую обувь.

Испанские правила дорожного движения гласят, что обувь должна обеспечивать "свободу движений" для правильного управления педалями. Так что за шлепанцы и сандалии, туфли на высоком каблуке, танкетке для управления авто не подойдут. Полицейские имеют право налагать штрафы в размере от 80 до 200 евро, если сочтут, что вы не можете должным образом управлять автомобилем. Босиком за руль так же нельзя.

Дресс-код и "запрет на бикини"

В некоторых курортных зонах в Испании действуют строгие правила насчет внешнего вида туристов. Если они находятся вдали от пляжей или бассейнов, прикрываться – обязательно.

В некоторых частях Испании незаконно находиться на улице, одетым только в бикини или плавательные шорты. Также запрещено ходить с обнаженной грудью. Если вас поймают в таком виде, можете получить штраф.

"В некоторых местах штрафы могут достигать 500 евро. Испания – не единственная страна, где действуют такие правила: в некоторых частях Италии также ввели аналогичные ограничения после жалоб местных жителей на туристов, бродящих по городам или пытающихся зайти в рестораны в пляжной одежде", – добавляет ресурс.

Алкоголь

Во многих районах Испании местные жители изрядно подустали от выпивших туристов.

На Балеарских островах, в частности в Магалуфе и Плайя-де-Пальма на Майорке, а также в Сан-Антонио на Ибице действуют запреты на "счастливые часы", предложения с неограниченным количеством напитков, походы по барам и вечеринки на лодках. На Майорке ряд курортов также ограничивает количество напитков в день до шести: три во время обеда и три во время ужина.

"Некоторые курорты как на материке, так и на островах принимают жесткие меры против употребления алкоголя на улицах, а также против несанкционированных вечеринок, проходящих в виллах и на частных участках", – отметил автор.

Бронирование шезлонгов

Часто туристы занимают шезлонги полотенцами. На некоторых пляжах с таким поведением борются с помощью штрафов. Многие испанские отели конфискуют вещи таких хитрецов или выдавая предупредительные карточки, если шезлонги остаются пустыми в течение определенного периода времени.

