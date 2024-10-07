В этих местах вы сможете увидеть достопримечательности и попробовать невероятно вкусные блюда.

Испания является одним из самых популярных туристических направлений в Европе этой осенью. Но в таких популярных городах, как, например, Мадрид, местные уже устали от ошеломляющего количества туристов.

Пока некоторые популярные места переполнены людьми, есть 4 направления, которые являются столь же колоритными, но там вы не встретите толп. О них рассказывает Travel Off Path.

Альмерия

Видео дня

Альмерия является одним из самых оживленных прибрежных курортов Испании. Ее Старый город сохранился невероятно хорошо – там вы сможете погулять по красочным извилистым улочкам и насладиться видом высокого собора, построенного еще в 16-м веке.

"Как и в переполненной туристами Гранаде, здесь доминирует мавританская крепость, возвышающаяся на вершине холма, откуда открывается вид на лабиринт узких проходов внизу, возможно, одна из крупнейших крепостей своей эпохи, до сих пор сохранившаяся на материковой Испании", – пишет портал.

Здесь можно поесть менее чем на 40 долларов в день. К примеру, забегаловка на берегу моря Goleta Cabo de Gata предлагает дешевые средиземноморские блюда всего за $11.

Если у вас будет время, прогуляйтесь по Соборной площади и обязательно загляните в соседнюю La Mala, чтобы выпить напиток и съесть невероятно вкусную тортилью.

Ронда

Залитый солнцем южный регион Испании Андалусия наиболее известен своим побережьем Коста-дель-Соль. Именно там расположены популярные направления для отдыха – Малага и Марбелья. Однако спрятанная в горной местности Ронда имеет свой особый шарм.

Там нет пляжей, торговых центров или роскошных курортных комплексов. Этот живописный городок расположен на двух скалах, соединенных между собой каменным мостом, перекинутым через 120-метровую пропасть и живописную реку.

"Ронда изобилует историческими достопримечательностями: от Пласа-де-Торос, старейшей арены для корриды во всей Испании, чуда 18-го века, построенного в неоклассическом стиле, до гораздо более старых арабских бань 13-го века, и каждой живописной площади и тропы на склоне скалы, пролегающей между ними", – добавляет Travel Off Path.

Примечательно, что Ронда является частью одного из самых жарких регионов Европы.

Луго

На северо-западе Испании расположен очаровательный, но малозаметный город Луго. Там проживает чуть более 100 000 человек. Для туристов город интересен тем, что там находится обнесенная стенами цитадель, которую продолжают окружать римские стены, занесенные в список ЮНЕСКО.

Это единственные в своем роде стены, оставшиеся нетронутыми, и если вам интересно, сможете ли вы по ним прогуляться, то ответ – "да". 2-километровый маршрут предлагает захватывающие виды на церковные башни и побеленные дома Луго и проходит мимо 10 городских ворот.

Среди других достопримечательностей – Римский мост 3-го века и Собор Святой Марии известный своей мраморной амбулаторией и колоннадой. Что самое интересное, здесь нет толпы паломников, как в соседнем Сантьяго-де-Компостела.

Картахена

На юге раскинулась прекрасная Картахена. Это город, где есть карфагенские стены времен до рождения Христа и почти неповрежденный древнеримский театр. К тому же, вы сможете там увидеть ряды изысканных фасадов в стиле модерн 20-го века и шумный круизный порт с высококлассными отелями и оживлёнными пляжными барами.

Кроме неоценимой культурной ценности, Картахена гораздо доступнее привычных туристам Барселоны и Валенсии. В этом сезоне отели стоят от $58 за ночь.

Куда поехать в Европе зимой

Многие туристы, на родине которых зимы обычно бывают довольно холодными, предпочитают выбираться в декабре-феврале на отдых в теплые страны. Погреться на солнышке можно в Европе – к примеру, в Португалии. Благодаря более чем 300 солнечным дням в год и 87 пляжам, отмеченным Голубым флагом, Алгарве становится все более популярным местом для зимнего отдыха.

Обратить внимание стоит и на итальянскую Сицилию. Она полна красок зимой, когда цитрусовые деревья тяжелеют от созревающих апельсинов, лимонов и лаймов.

Вас также могут заинтересовать новости: