Тихий рай для путешественников: названы 6 малоизвестных городов Испании для идеального отдыха

От средневековых улочек до гастрономического рая – эти места позволят насладиться настоящим испанским колоритом без лишней суеты и завышенных цен.

Испания остается одним из самых популярных туристических направлений, однако даже здесь можно найти уютные уголки, о которых знают лишь избранные, пишет Which.

Команда тревел-экспертов издания выявила шесть городов, которые незаслуженно остаются в тени популярных курортов.

Херес-де-ла-Фронтера

"Аромат апельсинового цвета здесь не менее сладок, фламенко – не менее зажигательно, а в глубине души Херес столь же историчен, как и любой из этих великих городов, – но без туристических цен", – рассказывает автор.

Город находится в тени Севильи и Гранады, однако не уступает им по красоте. Это уголок, где вино льется прямо из бочек в аутентичных барах.

Куэнка

Этот средневековый город на скалах поражает своими "висячими домами". Он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А лучший вид открывается с моста Сан-Пабло.

Там есть все, чего вы ожидаете от очаровательного испанского городка – готический собор XII века и узкие мощеные улочки, вдоль которых расположены уличные кафе и таверны фламенко.

Эксперты советуют посетить Музей испанского абстрактного искусства.

Фигерас

Место рождения Сальвадора Дали, находится в часе езды от Барселоны.

Любители пеших прогулок будут рады узнать, что Фигерас расположен у подножия Пиренеев, окружен тремя национальными парками и находится в удобной близости от средневекового города Жирона.

И, что важно для летнего отдыха, – всего в 20 минутах езды от пляжей Коста-Брава.

Ла-Корунья

Для тех, кто ищет прохладу, идеальным вариантом является северо-запад страны. Эксперты описывают регион как "зеленую Галисию", напоминающую Ирландию.

Город стал популярным убежищем для тех, кто спасается от жары в центре Испании, а местные пляжи с золотым песком гораздо привлекательнее южных.

Касерес

По словам автора, если здесь построят аэропорт, город сразу наполнится туристами.

"Центр почти напоминает живой музей с высокими стенами и узкими мощеными улочками", – говорится в материале.

Эксперты советуют попробовать местную иберийскую ветчину или посетить ресторан Atrio с тремя звездами Мишлен.

Логроньо

Столица винодельческого региона Риоха. Помимо винных туров, город привлекает улицей тапас Calle del Laurel и собором, в котором хранится картина самого Микеланджело.

Город также является важной остановкой на живописном паломническом пути Сантьяго-де-Компостела.

