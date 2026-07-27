Вместо пляжей и моря - села и Дунай: европейская страна переживает настоящий туристический бум

Страна принимает всё больше посетителей не только из соседних, но и из более отдалённых государств.

Европейская страна, не имеющая выхода к морю, неожиданно стала одним из туристических открытий года. Она вошла в десятку самых быстроразвивающихся туристических направлений мира, а местные власти благодаря стабильному росту числа как иностранных, так и внутренних туристов ожидают рекордный сезон. Об этом пишет Startlap.

Речь идет о Сербии, которая всё увереннее укрепляет свои позиции на международном туристическом рынке. Как отмечает издание, страна принимает всё больше посетителей не только из соседних, но и из более отдаленных государств, при этом её внутренний туризм также стабильно растёт.

По последним данным, Сербия входит в число самых быстроразвивающихся туристических направлений в мире. За первые пять месяцев этого года количество туристов выросло почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам министра туризма и молодежи Сербии Хусейна Мемича, положительная тенденция, вероятно, сохранится и в течение остальной части года.

Видео дня

"За первые пять месяцев мы зафиксировали рост числа как внутренних, так и иностранных туристов на уровне от 6,8% до 6,9%", – сказал он.

Как пишут журналисты, больше всего иностранных туристов сейчас приезжает в страну из Турции и России. В то же время заметно растет количество гостей из Северной Македонии, Боснии и Герцеговины и Словении. Зато из Китая интерес несколько снизился.

По мнению экспертов, рост популярности Сербии объясняется выгодным соотношением цены и качества, богатым культурным предложением и развитием туристической инфраструктуры.

Сельский туризм – один из главных драйверов

В статье говорится, что в последние годы особенно стремительно развивается сельский туризм. Если ещё несколько лет назад в стране работало лишь около 700 зарегистрированных усадеб для приема туристов, то сегодня их количество почти утроилось.

"Три года назад у нас было примерно 700 зарегистрированных сельских туристических хозяйств, а сейчас уже около 1900. Наша цель – популяризировать сербские деревни и продлить туристический сезон", – сказал Мемич.

Правительство Сербии и в дальнейшем планирует уделять особое внимание развитию сельских регионов, чтобы небольшие города и традиционные деревни играли все более важную роль в туристической отрасли.

Регионы, которые могут стать лидерами сезона

Руководители туристической сферы называют одним из самых перспективных направлений нынешнего сезона Голубац и регион вдоль Дуная, которые привлекают туристов историческими достопримечательностями и природной красотой.

Кроме того, благодаря масштабным инфраструктурным проектам всё больше внимания привлекают Пештер и Новый Пазар. Ожидается, что развитие инфраструктуры и появление новых туристических услуг сделают эти регионы ещё более привлекательными в ближайшие годы.

Что стоит за ростом популярности

В издании подчеркнули: одной из главных причин туристического успеха Сербии является то, что для многих европейских путешественников страна по-прежнему предлагает соотношение цены и качества, более выгодное, чем во многих городах Западной Европы или на популярных курортах.

Как отмечается, особенно привлекательными остаются цены на проживание, рестораны и местные услуги для тех, кто хочет получить яркие впечатления, не тратясь на дорогие европейские путешествия. Именно поэтому Сербия регулярно попадает в списки бюджетных туристических направлений, которые составляют авторитетные туристические журналы.

Важную роль в росте интереса к Сербии играет и Белград, который в последние годы стал одним из самых популярных городских туристических направлений региона. Сербская столица сочетает в себе исторические достопримечательности, насыщенную ночную жизнь, культурные мероприятия и все более интересную гастрономическую сцену.

Рестораны Белграда также привлекают все большее международное внимание. Это подтверждает и тот факт, что в путеводитель Michelin Guide 2026 уже включены несколько заведений сербской столицы, отмечается в статье.

Ранее УНИАН писал о том, как самая дешевая страна Европы поразила испанцев. Речь идет о Северной Македонии, которая покорила туристку прежде всего низкими ценами и удивительными пейзажами. Среди мест, которые больше всего её поразили, – Охридское озеро, которое считается древнейшим озером на континенте, а также города, внесённые в список ЮНЕСКО.

Вас также могут заинтересовать новости: