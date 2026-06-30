Обречены на туристический бум: какие страны будут привлекать толпы киноманов в 2026 году

Первое место заняла Южная Корея, которая уже сделала эту отрасль частью национальной экономики.

Путешествия по местам, где снимались популярные фильмы и сериалы, уже давно стали глобальным трендом. Об этом сообщает Euronews.

Так называемый "сет-джетинг" во многих случаях превращает обычные города в туристические хиты – как это произошло с Дубровником после "Игры престолов" или швейцарским Изельтвальдом после корейских дорам, говорится в статье.

Однако предсказать следующие "горячие" направления сложно из-за стремительного роста контента на стриминговых платформах.

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Именно поэтому аналитики компании Holafly создали индекс Screen Tourism Forecast Index 2026, который оценивает потенциал стран по четырём критериям: популярность контента, "иконичность" локаций, туристический спрос и готовность инфраструктуры принимать гостей.

Лидер рейтинга – Южная Корея

Первое место в прогнозе заняла Южная Корея, которая, по данным индекса, уже фактически превратила кинототуризм в часть национальной экономики.

Новый всплеск интереса ожидается после выхода второго сезона сериала "Мы все мертвы" (All of Us Are Dead). События продолжения будут разворачиваться уже не только в школе, но и в городских локациях Сеула и университетских кампусах, что может существенно расширить туристическую карту фанатов.

Аналитики также отмечают, что страны, где корейские сериалы занимают лидирующие позиции в стриминговых сервисах, фиксируют в среднем более 100% рост въездного туризма с соответствующих рынков.

Испания и Греция среди главных бенефициаров

Второе место в рейтинге заняла Испания – благодаря выходу третьего сезона "Дом дракона" (House of the Dragon). Страна уже неоднократно становилась популярной среди туристов благодаря "Игре престолов": в частности, после съемок в Осуне туристический поток вырос на 70%, а локация Сан-Хуан-де-Гастелугатче ежегодно принимает сотни тысяч посетителей.

Наибольший эффект, по прогнозам, на этот раз ощутят небольшие исторические города – Касерес и Оренсе.

В топ-5 также вошла Греция, где ожидается рост интереса на фоне премьеры фильма Кристофера Нолана "Одиссея" (The Odyssey). Благодаря прочной связи древнегреческой мифологии с реальными локациями страна традиционно остается одним из ключевых направлений "кинотуризма".

Полный рейтинг наиболее перспективных направлений:

Южная Корея ("Мы все мертвы", 2-й сезон);

Испания ("Дом дракона", 3-й сезон);

Ирландия ("Венздей", 2-й сезон);

Таиланд ("Мир юрского периода: Возрождение");

Греция ("Одиссея");

Сицилия ("Одиссея");

Шотландия (Глазго) ("Человек-паук: Совершенно новый день");

ЮАР ("Миссия невыполнима: Финальная расплата");

Иордания ("Дюна: Пророчество", 2-й сезон);

Чехия ("Тот, кто бежит по лезвию 2099").

Стамбул может стать островом

Напомним, что через несколько лет в турецком Стамбуле может появиться вторая крупная водная артерия – "Стамбульский канал". Речь шла о том, что проект предусматривает строительство искусственного канала длиной около 45 километров.

"Стамбульский канал" соединит Чёрное море с Мраморным морем к западу от Босфора. Интересно, что предполагается "превращение" части Стамбула в остров.

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