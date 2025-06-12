Слухи об этом ходили уже длительное время.

Британская певица и модель Дуа Липа официально объявила о помолвке с актером Каллумом Тернером, известным по роли в фильмах "Фантастические твари".

В интервью для British Vogue 29-летняя певица впервые подтвердила слухи, которые возникли после публикации в Instagram фото с обручальным кольцом. Знаменитость говорит, что любимый изготовил для нее кольцо, посоветовавшись с ее сестрой и лучшими друзьями:

"Да, мы помолвлены. Это очень волнительно. Я одержима кольцом. Приятно знать, что человек, с которым ты собираешься провести остаток своей жизни, очень хорошо тебя знает. Решение состариться вместе, увидеть жизнь и просто, я не знаю, быть лучшими друзьями навсегда - это действительно особенное чувство".

Пара еще не планировала свадьбу - сначала Дуа Липа должна завершить свой тур, а Каллум - съемки. "Мы просто наслаждаемся этим периодом. Я никогда не была человеком, который действительно думал о свадьбе или мечтал о том, какой я буду невестой", - добавила она.

Видео дня

Певица рассказала, что впервые их познакомили в лондонском кафе "River", однако до этого они много раз ходили на те же самые мероприятия. Через год после знакомства в заведение, в котором она ужинала с другом, зашел Каллум. Во время разговора выяснилось, что они оба сейчас читают роман Эрнана Диаса "Доверие".

Другие звездные пары

Напомним, ранее звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон и фронтмен группы Coldplay Крис Мартин, которые встречались почти восемь лет, расстались. Инсайдеры говорят, что на этот раз разрыв кажется окончательным.

Также СМИ сообщают, что певица Кэти Перри и актер Орландо Блум готовы расстаться сразу после завершения ее тура. По словам инсайдеров, проблемы между ними обострил дефицит совместного времени.

Сейчас партнеры переживают сложный период: оба - за кулисами и на сцене - плотно заняты: Кэти активно гастролирует по Австралии, а Орландо строит карьеру в кино.

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