Певица показала совместные фото с возлюбленным.

Знаменитая британская певица Дуа Липа призналась, что ее сердце занято и она состоит в отношениях. Звезда впервые показала своего избранника.

В своем Instagram 28-летняя исполнительница опубликовала серию романтических фото с любимым. В частности, она показала, как проводила время на музыкальном фестивале, где была хедлайнеркой.

Бойфрендом артистки оказался британский актер, звезда "Фантастических зверей" Каллум Тернер. Он старше Липы на 5 лет. На кадрах пара мило позировала на камеру. Дуа предстала на фото в объятиях Тернера, пока тот нежно целовал певицу.

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На еще одном снимке знаменитости лежали на траве и весело о чем-то говорили. Они влюбленно смотрели друг на друга и наслаждались временем, проведенным вместе.

К слову, впервые слухи о романе Липы и Тернера распространились в январе 2024 года. Тогда артистка пришла на премьеру сериала "Повелители воздуха", где актер сыграл одну из главных ролей. Звезда пришла поддержать избранника и их застукали, когда они танцевали на афтерпати в Лос-Анджелесе. Они еще много раз попадали в объектив папарацци вместе, но не комментировали отношения.

Стоит указать, что до этого исполнительница была вместе с французским режиссером Роменом Гаврасом, а ранее состояла в отношениях с моделью и братом Джиджи и Беллы Хадид Анваром.

Что касается ее нового бойфренда, то свою популярность он получил благодаря съемкам в сериале "Война и мир" и фильме "Фантастические твари".

Напомним, ранее Дуа Липа попала в список 100 самых влиятельных людей мира. Певица стала лицом обложки журнала TIME.

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