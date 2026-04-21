Дуа Липа неожиданно помогла украинским военным (видео)

Звезда "приобрела" автомобиль для ВСУ.

Известная британская певица Дуа Липа помогла украинским военным приобрести автомобиль для медицинского батальона. Военные обратились к певице с просьбой о помощи. Ее платформа SERVICE95 организовала благотворительную вечеринку в поддержку Украины. Об этом сообщил Первый отдельный медицинский батальон.

"Вероятность того, что Dua Lipa поможет со сбором средств на автомобиль для нашего подразделения, была невелика… но она никогда и не была нулевой. Спасибо ей за этот мощный пикап. Он поможет нам в выполнении задач по спасению жизней в зоне боевых действий", – отметили в Первом отдельном медицинском батальоне.

Медики сняли видео с автомобилем, где продемонстрировали, как собирают авто на выезд под трек Дуа Липы "Levitating".

Сама исполнительница свой поступок не прокомментировала.

Отметим, что платформа SERVICE95 месяц назад организовала мероприятие в поддержку Украины. Собранные средства были направлены британской организации Driving Ukraine, которая переоборудовала списанный автомобиль в машину скорой помощи.

Дуа Липа неоднократно поддерживала Украину. В начале полномасштабного вторжения она открыто заявила о своей позиции. SERVICE95 неоднократно публиковала различные материалы об украинской культуре, одежде и жизни в Украине во время войны.

Напомним, как ранее писал УНИАН, Дуа Липа раскритиковала известное издание: из-за чего возмутилась певица.