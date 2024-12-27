Стало известно, кто стал избранником звезды.

Знаменитая британская певица Дуа Липа впервые выходит замуж. Ее жених, британский актер, звезда "Фантастических зверей" Каллум Тернер, роман с которым звезда подтвердила в июле этого года, сделал предложение возлюбленной.

Как сообщает издание Daily Mail, праздничное событие происходило на Рождество. Пара провела время в семейном кругу, и во время застолья Каллум стал на одно колено, после чего сделал предложение избраннице. Новоиспеченные молодожены планируют отпраздновать новый этап в отношениях накануне Нового года в кругу родных и близких друзей.

Правда, публично ни Дуа Липа, ни Тернер этого не объявляли. Они стараются не афишировать подробности своих отношений, говорят инсайдеры. Намеком на помолвку, кстати, также стало последный пост артистки в Instagram. На кадрах знаменитость засветила роскошное кольцо с бриллиантом на безымянном пальце, вероятно, которое ей подарил возлюбленный. А также она поделилась снимком с актером, на котором они счастливы и улыбаются.

Видео дня

"Дуа и Каллум так сильно влюблены, и они знают, что это навсегда. Они помолвлены и очень счастливы. У Дуа был один из лучших профессиональных лет в ее карьере, и это вишенка на торте. Каллум - надежная опора для Дуа, и они прекрасная пара. Их семьи и друзья так счастливы. Это было потрясающее Рождество для них", - сообщил инсайдер.

Сейчас исполнительница готовится к грандиозной новогодней вечеринке в Лондоне, где и отпразднует свою помолвку с 34-летним артистом. На праздник приглашены Белла Хадид, Гарри Стайлз, Эмма Уотсон и другие звезды. К слову, сам Тернер будет ведущим мероприятия.

"Дуа и Каллум планируют самую обсуждаемую вечеринку в честь Нового года в этом году. Они нашли потрясающее место в Лондоне и работают с организаторами вечеринок, чтобы все прошло на высшем уровне. Приглашения разосланы всем их знаменитым друзьям. Об этом говорят все", - добавил источник.

Отметим, что о романе знаменитостей стало известно в январе этого года. Тогда парочка вместе появилась на вечеринке Masters Of The Air в Лондоне. Они еще много раз попадали в объектив папарацци вместе, но не комментировали отношения.

Напомним, ранее Дуа Липа попала в список 100 самых влиятельных людей мира. Певица стала лицом обложки журнала TIME.

Вас также могут заинтересовать новости: