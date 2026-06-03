Адская летняя жара заставляет туристов менять отпускные привычки, – National Geographic

Недавнее исследование показало, что 81% европейцев корректируют свои туристические планы в связи с изменением климата.

За последние десятилетия многие туристы по всему миру привыкли к стандартному формату пляжного отдыха в летние месяцы, например, на курортах Средиземноморья. Однако адская летняя жара последних лет заставляет многих людей менять свои отпускные предпочтения.

В качестве примера издание National Geographic приводит историю опытных путешественников Хайке и Роберта Тейлор, которые годами отдыхали в южной Европе. По своей природе эта семья – исследователи. Однако жара, обрушившаяся на итальянский регион, где они отдыхали летом 2022 года, была настолько сильной, что они почти не покидали арендованное жилье.

Вернувшись домой, пара поклялась больше никогда так не отдыхать, а потому с тех пор пик лета они проводят в своей родной Англии, а межсезонье посвящают активному отдыху на югах.

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При этом издание подчеркивает, что волны жары распространяются и на другие календарные периоды. Например, в мае 2022 года в Испании температура превышала сезонную норму на 15°C, а в сентябре 2023 году сильная жара во Франции повлияла на проведение Кубка мира по регби. Как сказал генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш: "Экстремальная жара перестала быть редким явлением – она стала новой нормой".

По данным Межправительственной панели ООН по изменению климата, деятельность человека "несомненно" способствует глобальному потеплению и увеличению числа экстремальных погодных явлений, поэтому ситуация будет только ухудшаться.

"Мы почти уверены, что в ближайшие десятилетия будет становиться все жарче и жарче. Влияние на страны, зависящие от туризма, может быть огромным", – констатировал специалист по аномальной жаре Алехандро Саес Реале.

И больше всего досталось именно Европе. По данным Всемирной метеорологической организации, это самый быстро нагревающийся континент на Земле, а также самый посещаемый, причем Франция, Испания, Италия и Греция неизменно входят в десятку самых популярных туристических направлений мира. На фоне этого все более популярный становится термин "охлаждающий отдых", по скольку путешественники по всему континенту стремятся к более умеренным климатическим условиям.

Согласно отчету Европейской туристической комиссии (ETC), направления в Северной и Восточной Европе входят в число наиболее быстрорастущих в туристическом плане: Финляндия, Норвегия, Польша и Исландия зафиксировали двузначный рост числа въездных туристов. Исследование ETC, проведенное в 2025 году, показало, что 81% европейцев корректируют свои туристические привычки в связи с изменением климата, при этом 15% активно ищут более прохладный климат, а 14% избегают мест, подверженных экстремальной жаре. Крупные туроператоры также сообщают о растущем спросе на скандинавские страны.

Тем не менее, по данным ООН по туризму, в 2025 году Франция (102 миллиона) и Испания (96,8 миллиона) по-прежнему оставались самыми посещаемыми странами в мире, а Италия занимала пятое место (64,5 миллиона). Темпы роста, возможно, замедлились, но число посетителей этих стран не падает, отмечают эксперты.

При этом Ассоциация британских туристических агентов (ABTA) скептически относится к тому, что волны жары способны изменить карту туризма, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

"Отзывы наших членов свидетельствуют о том, что в целом люди продолжают путешествовать так же, как и всегда, наслаждаясь средиземноморскими направлениями в летние месяцы. Повышенный интерес к местам с более прохладной погодой остается скорее исключением, чем правилом", – сказал представитель организации.

В то же время в материале отмечается, что некоторые жаркие страны уже активно работают над смягчением последствий жары. Например в испанской Севильи, расположенной в местности, известной как "Иберийская печь" из-за дующих из Северной Африки ветров, внедряются системы распыления дождевой воды на улицах; сеть подземных камер в виде акведуков, которые могут снизить температуру окружающей среды; перенос на вечернее время работы достопримечательностей; уличные навесы и "городские прохладные острова" – заповедники густой растительности.

В то же время концепция "ноктуризма" – исследования местности после наступления темноты – поддерживается повсюду, от римского Колизея до афинского Акрополя.

В свою очередь эксперт по жаре в Университете Восточного Лондона, доктор Мехри Хосрави, которая выросла в Тегеране (Иран), где температура выше 40°C не является редкостью, говорит, что отчасти проблема заключается в отсутствии "культуры тепла" среди посетителей регионов, пострадавших от жары, – тех социальных и поведенческих адаптаций, которые охватывают все: от одежды до ритма дня.

"По-прежнему существует мнение, что тепло – желательная вещь. Поведение в туризме придется адаптировать, и ключом к этому является информирование о рисках", – говорит она.

Тем временем Саез Реале считает, что метеорологические службы будут все чаще поддерживать связь с туристическими организациями по вопросам экстремальных погодных условий. Еще одна ожидаемая тенденция – путешественники, бронирующие билеты позже и гибкие в выборе места и времени проведения отпуска.

"Хорошая новость заключается в том, что можно сделать очень многое", – говорит он.

При этом аналитики видят и определенный позитив в сложившейся ситуации. В первую очередь речь идет о возможности более равномерного распределения путешественников как географически, так и сезонно, ведь туризм создает огромную нагрузку на местные ресурсы, такие как вода и здравоохранение, особенно во времена устойчивой жары.

Но самым большим позитивом, по мнению генерального директора агентства по прогнозированию туристических тенденций Globetrender Дженни Саутан, могут стать перспективы.

"Путешественники становятся более заботливыми о климате, даже несмотря на то, что между желанием исследовать и экологическими издержками существует некое противоречие. Климатическое давление может послужить катализатором для более продуманной и целенаправленной эпохи путешествий", – отмечает она.

Для вышеупомянутых Хайке и Роберта Тейлор, волны тепла, возможно, изменили структуру и ритм их года, но не обязательно в худшую сторону.

"Уезжая раньше или позже в году, а не в летний пик, вы можете получить более достоверное представление о том, что на самом деле представляет собой это место", – говорит Хайке.

Летняя жара в Европе 2026

Как ранее сообщал УНИАН, смертоносная майская жара в 2026 году побила рекорды по всей Европе.

Более того, ученые прогнозируют, что в этом году планету накроет сильнейший за десятилетие Эль-Ниньо, которые изменит погоду во всем мире. Ожидается, что в связи с этим летом будет экстремально жарким.

При этом украинские синоптики прогнозируют, что погода в Украине летом 2026 года будет довольно комфортной, хоть и не без сюрпризов – вспышек жары не избежать.

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