Сильнейший за десятилетие Эль-Ниньо изменит погоду в мире уже в этом году, - ученые

Это явление может вызвать жару и засуху в Азии и усиленные осадки в Америке, влияя на урожаи и климат по всему миру.

Метеорологи ожидают формирование Эль-Ниньо уже с мая, а к концу 2026 года оно может стать самым сильным за десятилетие. Это климатическое явление связано с потеплением вод в центральной и восточной части Тихого океана и существенно влияет на погоду во всём мире, пишет Independent.

По данным Всемирной метеорологической организации, вероятность развития Эль-Ниньо высока, а климатические модели указывают на его усиление в течение года. Уже наблюдаются признаки жары и засухи в Австралии и Индии.

"В последний раз мы наблюдали подобные сигналы во время сильного Эль-Ниньо в 2015-2016 годах", – говорит Крис Хайд, метеоролог швейцарской компании Meteomatics, занимающейся анализом погоды.

Ожидается, что в Азии установится более жаркая и сухая погода, что может негативно сказаться на сельском хозяйстве. В то же время в Северной и Южной Америке прогнозируется увеличение количества осадков.

Японское метеорологическое бюро сообщает о 70% вероятности возникновения явления Эль-Ниньо в течение лета в северном полушарии, в то время как индийские метеорологические службы предупреждают, что сезон муссонов в этой южноазиатской стране может быть ниже среднего уровня впервые за три года.

По оценкам синоптиков, вероятность формирования Эль-Ниньо летом достигает 60–70%.

Что такое Эль-Ниньо?

Эль-Ниньо – это фаза климатической системы, противоположная Ла-Нинье. Это явление возникает из-за ослабления пассатов, что приводит к смещению тёплых вод и изменению глобальных погодных условий.

Подобные явления уже вызывали серьёзные последствия. В 2015 и 2016 годов сильный Эль-Ниньо привел к сильной засухе в Австралии и Юго-Восточной Азии, одновременно ослабив индийский муссон. Это привело к снижению урожая зерна, пальмового масла и сахара. В то же время чрезмерные дожди в некоторых частях Южной Америки нарушили сбор урожая сои и кукурузы.

