Россияне изменили тактику: в ВМС рассказали, как сбивают дроны над Черным морем

По сравнению с прошлым годом тактика россиян изменилась. Но некоторые нюансы остались прежними.

Российская оккупационная армия ведет против Одессы и Одесской области войну на уничтожение, в то же время Силы обороны делают все возможное, чтобы защитить их, но отразить все средства поражения невозможно.

Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. "Можно наблюдать войну на уничтожение. В этом смысле мы делаем все возможное... К сожалению, невозможно отразить 100% атак, но работают все, начиная с Воздушных сил и заканчивая сухопутными… Мы в море отражаем эти атаки, а с воздуха – морская авиация работает постоянно", – пояснил он.

Плетенчук отметил, что в последнее время к отражению атак именно в морской акватории все активнее привлекается корабельно-катерный состав ВМС ВСУ.

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"В последний месяц в Одессе это ощущалось особенно сильно. Слышались сирены тревоги, не слышалось дронов, потому что всё, что приближалось с моря, сбивалось прямо в море. Конечно, когда количество дронов становится критически большим, такие атаки отражать сложнее. Но эта работа ведется круглосуточно, и если бы она не велась, результаты были бы значительно хуже…", – подчеркнул пресс-секретарь.

Плетенчук также отметил, что по сравнению с прошлым годом тактика врага изменилась. Сейчас противник задействовал тактическую авиацию – пуски осуществляются, в частности, из воздушного пространства над акваторией Азовского моря.

Как предположил пресс-секретарь, привлечение этой компоненты может свидетельствовать о том, что "предыдущий набор инструментов" исчерпан. В то же время, по его словам, не меняется вектор, с которого россияне наносят удары, – Крым, Азов.

"Вообще, заходить дронами с морского направления – их (россиян – УНИАН) любимое занятие. Они думают, что так дроны сбивать гораздо сложнее. Хотя это и так – на самом деле, сбивать их гораздо сложнее", – подытожил военный.

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Как писал УНИАН, пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук предположил, когда именно операция СБС ВСУ "МоЛоЧКа", которая проходит в Азовском море, скажется на оккупированном полуострове Крым, который россияне превратили в свой военный хаб.

По словам военного, происходящие процессы, в частности поражение судов "теневого флота", носят инерционный характер. По его мнению, до конца лета не стоит ожидать ощутимых результатов. Ведь оккупанты создавали соответствующую инфраструктуру в АРК в течение длительного времени. В то же время, в любом случае, соответствующие операции необходимы.

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