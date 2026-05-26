Аномальная жара накрыла Европу и унесла жизни людей в нескольких странах

Ранняя жара обрушилась на Западную Европу – в Великобритании и Франции зафиксировано не менее 11 смертей, связанных с аномальной погодой, сообщает AP.

Понедельник стал самым жарким днем мая в истории Великобритании: в Лондоне зафиксировано 34,8 °C – предыдущий рекорд 32,8 °C держался с 1922 года. Ночью в городе температура не опускалась ниже 20 °C – так называемая "тропическая ночь", которая является большой редкостью для британской столицы.

Во Франции температура на юго-западе достигла 36 °C, а в Испании – 38 °C в Севилье.

Французская метеослужба Météo-France объяснила аномалию "тепловым куполом" – когда фронт высокого давления удерживает тепло и поднимает температуру более чем на 10 градусов выше нормы для этого времени года.

Спасаясь от жары, люди массово бросились к водоемам – и это стоило некоторым жизни. По данным британских властей, по меньшей мере трое подростков погибли, утонув в озерах и водохранилищах, еще один 60-летний мужчина погиб в море на юго-западе Англии.

Так, в Лондоне пассажиры задыхались в вагонах метро без кондиционирования. Движение поездов на станции Ватерлоо остановили из-за дыма на путях. В Шотландии пожарные всю ночь тушили пожар травы возле Эдинбурга.

Во Франции пресс-секретарь правительства Мод Брежон сообщила о как минимум семи смертях, связанных с жарой, в частности пяти случаях утопления и двух смертях во время спортивных соревнований. На атлантическом побережье зафиксировано еще несколько чрезвычайных ситуаций, включая два утопления на популярных курортах региона Жиронда.

Агентство здравоохранения Великобритании объявило "янтарный" уровень опасности до четверга, предупредив об особом риске для пожилых людей. Проблема в том, что большинство британских домов, школ и офисов не имеют кондиционеров – страна просто не приспособлена к такой жаре.

Какое влияние это окажет на Украину

Ранее УНИАН писал, что синоптики сообщили, грозит ли Украине аномальная жара из Европы. По их данным, в отличие от Западной Европы, на территорию нашей страны будет распространяться прохладный воздух из Скандинавии. Погода будет преимущественно комфортной +21-27°. Они добавили, что в конце мая температура снизится и будет даже ниже климатической нормы.

