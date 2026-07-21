Украина хочет выпускать западные гаубицы: это тест перед выпуском ракет для Patriot, - WSJ

Предыдущие попытки наладить выпуск западного оружие Украиной сталкивался с проблемами безопасности.

В Украине будут производить легкие буксируемые гаубицы L119 от BAE Systems. Как пишет The Wall Street Journal, это может стать первым серьезным испытанием перед реализацией планов по производству другого оружия западной разработки, в том числе ракет Patriot.

Президент Владимир Зеленский и компания BAE Systems впервые обсудили возможность производства в Украине в 2023 году. По словам директора по инженерии, технологиям и стратегии британского производителя вооружений BAE Systems Джайлза Эмброуза, украинская машиностроительная компания начнет производство по лицензии BAE, начав с изготовления прототипа.

"Украина хочет получить возможность самостоятельно производить и поддерживать свои собственные силы и средства, чтобы на этой основе создать суверенный военный потенциал", – сказал он.

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Журналисты отметили, попытки наладить производство западного оружия в Украине сталкивались с затруднениями из-за опасений по поводу безопасности, недостатка инвестиций. Также возникали опасения по поводу утечки интеллектуальной собственности.

"Налаживание производства гаубиц станет проверкой способности Украины выступать в качестве производственной базы для иностранной техники высшего уровня", - говорится в статье.

Почему выбраны гаубицы L119

Это оружие класса мобильных длинноствольных орудий калибра 105 мм. До места применения ее модно буксировать или перемещать вертолетом. При этом дальность стрельбы достигает примерно 17 км.

Авторы отметили, что буксируемая артиллерия легче маскируется среди деревьев и с помощью камуфляжа, чем самоходная. Кроме того, ее легче спрятать от тепловизоров. По мнению украинских артиллеристов, ее проще ремонтировать, к тому же она в целом более надежна.

Гаубицы собираются из металлических подсистем, таких как ствол, казенная часть, в которую загружается снаряд, и гидравлическая система, снижающая отдачу при выстреле. Многие из этих деталей Украина будет изготавливать самостоятельно.

Какое иностранное оружие может производить Украина

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что хочет предоставить Украине лицензию на производство ракет для системы противовоздушной обороны Patriot. На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина также может производить перехватчики "Астер" и другие виды европейских боеприпасов.

Как напомнили авторы, Украина уже давно пытается получить лицензию на производство перехватчиков Patriot. Однако, считают журналисты, производство ракет-перехватчиков Patriot на Украине представляет собой гораздо более сложную задачу по сравнению с производством гаубиц.

"США строго контролируют, кому разрешается производить их высокотехнологичное вооружение, опасаясь, что технологии могут попасть в чужие руки. Например, компания "Райнметалл" хотела производить ракеты-перехватчики PAC-3 – самую современную версию ракет Patriot, – но до сих пор не получила на это разрешение", - говорится в статье.

По мнению эксперта по ракетам из Нидерландской академии обороны Ральфа Савельсберга, задачу можно было бы облегчить, если разместить производственные линии за пределами Украины.

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Напомним, что США начали процесс выдачи Украине лицензии на производство ракет для систем Patriot. Ожидается, что процесс продлится несколько месяцев.

Известно, что ведутся переговоры представителей компаний RTX и Lockheed Martin с правительством США о том, как этот проект может быть реализован. Однако они предупредили, что пока еще слишком рано говорить о выработке конкретного плана.

При этом, по словам президента Зеленского, зимой Украине требуется не менее 100 ракет-перехватчиков для Patriot ежемесячно. А на весь зимний период нужно до 300 таких ракет.

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