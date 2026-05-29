Смертоносная майская жара побила рекорды по всей Европе, - The Guardian

Температура будет оставаться на уровне 5-10°C выше среднего в течение оставшейся части этой недели.

На этой неделе Европа пережила исключительную жару: температурные рекорды были побиты во многих странах под устойчивой зоной высокого давления, обычно называемой "тепловым куполом". Об этом пишет The Guardian.

Во вторник в Великобритании был побит рекорд максимальной температуры за май: в лондонском Королевском ботаническом саду Кью зафиксировано 35,1°C. Это побило рекорд, установленный накануне, когда в понедельник в Лондоне было зафиксировано 34,8°C. Ранее рекорд максимальной температуры за май составлял 32,8°C, зафиксированный в 1922 году, а затем повторенный в 1944 году.

В Ирландии также был побит рекорд максимальной температуры за май: на двух метеостанциях - в Килларни на юго-западе и Клонмеле на юге - было зафиксировано 28,8°C.

Видео дня

Были побиты не только максимальные температуры - ночные минимумы также достигли рекордных значений. В ночь на вторник в Камборне на юго-западе Англии температура опустилась всего до 21,4°C, что стало еще одной тропической ночью, когда температура оставалась выше 20°C.

Аналогично, температура во Франции в понедельник и вторник достигла 36°C, став самыми жаркими майскими днями за всю историю наблюдений. Представитель французского правительства заявил, что жара на этой неделе стала причиной гибели семи человек, прямо или косвенно.

Важно, что температура в некоторых частях Европы примерно на 10-15°C выше среднего показателя для этого времени года. Температура будет оставаться на уровне 5-10°C выше среднего в течение оставшейся части этой недели, но постепенно начнет снижаться в Великобритании на следующей неделе.

Погода в Украине

Во Львове зафиксировали очередной температурный рекорд: в пятницу, 29 мая, минимальная температура воздуха составила 2,2 градуса тепла. Это холоднее, чем было в этот же день 11 лет назад, когда зафиксировали предыдущий рекорд.

Вас также могут заинтересовать новости: