Нацбанк ослабил гривню к доллару: официальный курс валют на 22 июля

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,10 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 22 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,75 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня осталась на прежнем уровне: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,10 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,74/44,77 грн/долл., а к евро – 51,09/51,11 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 21 июля вырос на 3 копейки и составил 44,94 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,47 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне снизился на 3 копейки и составил 51,44 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,81 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 5 копеек и составил 44,90 гривни за доллар, а курс евро в банке подешевел на 5 копеек и составил 51,45 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,30 гривни, а евро – по курсу 50,45 гривни за единицу иностранной валюты.

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