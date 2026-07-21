Почти половину российских дронов 'Молния' в июне уничтожили перехватчики 'Генерал Черешня'

"Молния" остается одним из самых массовых беспилотников, которые российские войска используют на фронте.

Украинские дроны-перехватчики компании "Генерал Черешня" в июне 2026 года уничтожили более 13 тысяч российских беспилотников самолетного типа "Молния", что составляет 43% от всех подтвержденных поражений этих дронов за месяц.

Из этого следует, что почти каждый второй уничтоженный дрон "Молния" был перехвачен именно изделиями компании "Генерал Черешня".

"Молния" остается одним из самых массовых беспилотников, которые российские войска применяют на фронте. В зависимости от модификации и поставленных задач эти аппараты используются в качестве разведывательных, ударных или дронов-носителей, доставляющих FPV-дроны непосредственно в район боевых действий для последующего запуска.

Кроме того, в последнее время россияне также начали интегрировать в отдельные версии "Молний" элементы искусственного интеллекта, что позволяет им прокладывать более сложные маршруты полета и затрудняет их перехват. Несмотря на это, украинские подразделения продолжают повышать эффективность борьбы с такими целями, а компания "Генерал Черешня" регулярно совершенствует свои дроны-перехватчики с учетом новых угроз на поле боя.

"Противник постоянно меняет тактику применения "Молнии", поэтому мы также непрерывно совершенствуем собственные решения. Результат в более чем 13 тысяч уничтоженных целей за месяц демонстрирует, что украинские технологии способны эффективно адаптироваться к новым вызовам и сохранять высокую результативность даже против все более сложных беспилотных систем", – заявил соучредитель компании "Генерал Черешня" Ярослав Гришин.

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