22 июля в Украине будет тепло и почти без дождей (карта)

Только на юго-западе ожидаются существенные осадки.

В среду, 22 июля, в большинстве областей Украины ожидается комфортная летняя температура +22°...+26°, только на западе будет свежее, а местами на юге и востоке - чуть жарче. День будет преимущестенно сухой, с переменной облачностью, лишь на юго-западе страны ожидются существенные осадки. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +23°.

Во Львове в среду будет ясно. Ночью +12°, днем +21°.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +12°, днем +20°.

В Ровно завтра ясно, ночью +13°, днем +20°.

В Тернополе 22 июля ночью +12°, днем +20°, ясно.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +13°, днем +20°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +12°, днем +20°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем будет +24°, ясно.

В Черновцах в среду - переменная облачность, ночью +14°, днем +22°.

В Виннице завтра будет +14°...+22°, переменная облачность.

В Житомире в среду ночью +14°, днем +21°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+22°, переменная облачность.

В Черкассах завтра ночью +17°, днем +26°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +26°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +16°...+25°.

В Одессе 22 июля - переменная облачность, температура ночью +21°, днем +26°, дождь и гроза.

В Херсоне в среду ночью будет +18°, днем +28°, переменная облачность, возможен дождь.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +17°, днем +28°, возможен дождь.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +28°, переменная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +24°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +16°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +26°, переменная облачность.

В Симферополе в среду будет переменная облачность, +18°...+29°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +29°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +30°.

Какой праздник 22 июля, приметы погоды

22 июля - равноапостольной Марии Магдалины. По приметам, если в эттот день гремит гроза, то август будет засушливым.

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