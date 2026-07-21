Google прекращает программную поддержку легендарных Pixel: о каких моделях речь

Pixel 6 и Pixel 6 Pro больше не будут получать новые функции и ежемесячные патчи безопасности.

Google официально завершила жизненный цикл смартфонов Pixel 6 и 6 Pro. После почти пяти лет поддержки корпорация прекратила выпуск новых версий Android и ежемесячных патчей безопасности для своих первых устройств на фирменном процессоре Tensor.

Это подтвердилось с выходом бета-версии Android 17 QPR2, в список поддерживаемых устройств которой Pixel 6 и Pixel 6 Pro уже не вошли. Таким образом финальной версией системы для них стала Android 17 QPR1, пишет Android Police.

Pixel 6 и Pixel 6 Pro дебютировали осенью 2021 года с Android 12 и изначально должны были получать обновления в течение трех лет. Но в 2024 году Google неожиданно добавила два дополнительных года, благодаря чему владельцы устройств получили Android 17 и дополнительные обновления безопасности. Теперь цикл крупных обновлений официально завершен.

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Устаревшие смартфоны продолжат работать в обычном режиме – приложения не перестанут запускаться сразу после окончания поддержки. Однако любые обнаруженные в будущем уязвимости и программные сбои останутся без официальных исправлений. Если устройство используется для хранения банковских данных, рабочих документов или другой важной информации, стоит задуматься о переходе на более современную модель.

При этом владельцам Pixel 6a переживать пока не стоит. Несмотря на использование того же процессора Tensor, эта модель вышла почти на год позже и продолжит получать обновления до июля 2027 года. Аналогично поддержку сохраняют новые поколения Pixel, включая серии Pixel 7, Pixel 8, Pixel 9 и Pixel 10.

Ранее в интернете появились характеристики серии Google Pixel 11, презентация которой пройдет 13 августа 2026 года. Согласно утечке, обновления получатся неоднозначными – с заметными улучшениями, но и некоторыми ухудшениями.

УНИАН рассказывал, что испанская полиция уделяет особое внимание владельцам Google Pixel. По их наблюдениям, этими телефонами особенно часто пользуются наркоторговцы и члены банд.

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