Эта 23-минутная рок-эпопея 1970 года остается классикой спустя 56 лет

Смелые эксперименты, сложные аранжировки и отказ от стандартных форм сделали "Lizard" символом эпохи.

Необычная композиция "Lizard" 1970 года группы King Crimson стала одной из самых смелых работ в истории прогрессивного рока, объединив джаз, классику и психоделическое звучание в масштабную 23-минутную сюиту. Спустя 56 лет трек остается классикой, пишет журнал Parade.

Как отмечаестя в публикации, данный трек - это не простая рок-песня с привычной структурой куплетов и припевов, а настоящее музыкальное путешествие, состоящее из нескольких частей. Он завершил третий студийный альбом группы и показал стремление King Crimson выйти за пределы традиционного рока.

Автором идеи композиции стал лидер группы Роберт Фрипп вместе с поэтом и автором текстов Питером Синфилдом.

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Рок-песня "Lizard" - что важно знать

Работа над "Lizard" проходила в непростой период для коллектива - после успеха дебютного альбома "In the Court of the Crimson King" состав группы сильно изменился, а Фрипп остался единственным участником оригинального состава.

Сюита включила несколько частей - "Prince Rupert Awakes", "Bolero - The Peacock’s Tale", "The Battle of Glass Tears" и "Prince Rupert’s Lament". В ней сочетаются оркестровые фрагменты, джазовые импровизации и сложные инструментальные переходы, благодаря чему композиция больше напоминает симфоническое произведение, чем классический рок-трек.

Особым моментом стало участие вокалиста Yes Джона Андерсона, который исполнил партию в "Prince Rupert Awakes". Его узнаваемый голос добавил композиции уникальности и стал редким примером его работы за пределами Yes в тот период.

После выхода "Lizard" получила неоднозначные отзывы из-за своей сложности, однако со временем стала считаться одной из самых экспериментальных и важных работ King Crimson. В 2009 году Стивен Уилсон вместе с Робертом Фриппом подготовил обновленный микс альбома, что помогло слушателям по-новому оценить масштаб записи.

Хотя композиция никогда не создавалась как коммерческий хит, именно ее смелые эксперименты, сложные аранжировки и отказ от стандартных форм сделали "Lizard" символом эпохи, когда рок-музыка активно расширяла свои границы.

Спустя более полувека после релиза 23-минутная эпопея остается одной из самых значимых композиций прогрессивного рока и продолжает удивлять слушателей своей масштабностью.

Напомним, ранее УНИАН писал, какой рок-хит 1981 года снова ворвался в чарты спустя 45 лет.

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