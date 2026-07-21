Золотой запас тает: Россия распродает резервы из-за дыры в бюджете

Распродажа золота стала рекордной как минимум за последние четверть века.

Центробанк России шестой месяц подряд распродает золото из резервов, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета, который за полгода достиг почти 6 триллионов рублей.

Как пишет The Moscow Times, в июне золотой запас Центробанка, пятый по величине в мире, сократился еще на 9,33 тонны, а с начала года "похудел" на 43,5 тонны.

Распродажа стала рекордной как минимум за последние четверть века – весь период, который охватывает статистика Всемирного совета по золоту. По его данным, сходную по масштабам распродажу драгоценного металла ЦБ РФ проводил лишь однажды – в 2002 году. Тогда за 6-месячный период (с января по июнь) золотой запас России сократился на 36,1 тонны.

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Даже во время пандемии, когда власти продали активы из золотовалютных резервов (ЗВР) для поддержки рубля и бюджета, ЦБ реализовал в 6 раз меньше золота – 7,6 тонны в период с июля 2020 года по апрель 2021 года. По состоянию на 1 июля 2026 года золотой запас Центробанка сократился до 2,283 тысяч тонн – минимума с февраля 2020 года.

От продажи золота ЦБ мог выручить около 5,6 млрд долл. И эти деньги пошли на балансирование бюджета, сказал аналитик Freedom Global Владимир Чернов. Так, с прошлой осени регулятор проводит операции с драгоценным металлом на внутреннем рынке, повторяя аналогичные сделки Минфина со средствами Фонда национального благосостояния. Золото подходит для таких операций, поскольку хранится в России, остается доступным для регулятора и за последние годы значительно подорожало.

Центробанк приступил к продаже золота, поскольку не хочет "сжигать" все оставшиеся резервы в юанях. Юани – последняя доступная регулятору валюта для операций на рынке и влияния на курс рубля, а сколько её осталось в золотовалютных запасах точно неизвестно: Центробанк РФ засекретил статистику структуры резервов после того, как попал под санкции, а 300 млрд долл. его активов на Западе оказались замороженными. По последним доступным данным, у регулятора было около 100 млрд долл. в китайских юанях, но с тех пор эта сумма могла сократиться.

По словам Чернова, основная часть золота, вероятно, была продана российским банкам через биржевой и внебиржевой рынок. Данные "Мосбиржи" подтверждают: объем операций с золотом на площадке в этом году резко вырос. Только в марте он достиг 42,6 тонны, из которых 14 тонн пришлось на сделки по поставке металла.

Экономические проблемы РФ – последние новости

Дефицит федерального бюджета Российской Федерации в 2026 году может превысить официальные планы более чем на один триллион рублей (12,85 млрд долларов). В 2025 году дефицит бюджета России почти в пять раз превысил официальный показатель, достигнув 5,7 трлн рублей (74 млрд долларов), или 2,6 % ВВП. Это самый высокий уровень со времён пандемии 2020 года.

Из-за войны экономика РФ, объем которой составляет около 3 трлн долларов, резко замедлилась: примерно до 1 % роста в прошлом году по сравнению с 4,9% в 2024 году.

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