Если видите в тексте эти фразы, он, вероятно, был сгенерирован ChatGPT

Конечно, эти фразы могут использовать и люди, но это сигнал о том, что нужно внимательнее присмотреться к стилю текста.

Нейросети являются хорошим инструментом при правильном использовании. Однако их распространение приобрело уже такой масштаб, что порой невозможно понять, кто является автором того или иного интеллектуального продукта – человек или машина.

Если для вас важно понимать, кем был написан текст, который вы читаете, есть несколько типичных фраз, по которым можно это определить. Как пишет издание YourTango, если вы видите в тексте приведенные ниже фразы, очень вероятно (хотя и вовсе не гарантировано), что автор использовал ChatGPT при его написании.

"Исследования показывают, что"

ChatGPT собирает информацию со всего интернета, чтобы выдать вроде бы обоснованный ответ. Поэтому если в тексте автор ссылается на какие-то неназванные исследования, чтобы подчеркнуть второстепенное утверждение, это может указывать именно на машинную логику формирования текста.

"Важно отметить, что"

ChatGPT часто перегружает текст "мелкими" утверждениями и уточнениями, которые мало касаются основной темы, или которые человек просто не стал бы упоминать, как нечто очевидное или лишнее.

"Это подчеркивает важность"

По какой-то причине создатели ChatGPT сделали его склонным к пафосным или банальным обобщениям и выводам в конце текста. Часто такие утверждения о "значимости" являются сомнительными и явно преувеличенными.

Как писал УНИАН, ранее стало известно, что компания OpenAI отказалась от "взрослого" режима в ChatGPT после внутреннего протеста. Помимо этических вопросов, проект столкнулся и с техническими трудностями. ИИ-модели, ранее обученные избегать сексуального контента, было непросто перенастроить на его генерацию без включения запрещенных тем.

Также мы объясняли, почему не стоит полностью доверять нейросетям, таким как ChatGPT, и относиться к ним как к друзьям.

Вас также могут заинтересовать новости: