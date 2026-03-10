Пассажирам Ryanair советуют брать в самолет картонные коробки: эксперт объяснил, зачем

Ошибка пассажиров заключается в том, что они пытаются положить в сумку больше вещей.

Пассажирам авиакомпании Ryanair советуют класть кусок картона в ручную кладь после изменений в правилах перевозки багажа, введенных в прошлом году.

Как пишет Express, лоукостер увеличил допустимые размеры так называемой "личной сумки" на 20% в соответствии с новыми правилами Европейского Союза. Так, с сентября 2025 года пассажиры с базовым билетом могут брать на борт большую сумку – размером до 40 × 30 × 20 см – без дополнительной оплаты. При этом вес багажа должен быть до 10 кг, а сама сумка должна помещаться под сиденьем спереди.

Однако эксперт по упаковке вещей Том Шотт из компании Schott Packaging предупреждает, что увеличенный лимит может побудить путешественников перепаковывать сумки, что может обернуться дополнительными расходами.

Видео дня

"Новые размеры – это настоящая революция, но только если использовать их правильно. Ошибка в том, что люди просто пытаются положить больше вещей. На самом деле главное преимущество – использовать дополнительное пространство для более структурированной упаковки", – пояснил он.

По словам эксперта, мягкие сумки легко деформируются и теряют объем. Небольшая картонная коробка внутри может выполнять роль жесткого каркаса.

"Легкая коробка, которая плотно входит в сумку, помогает использовать каждый угол и предотвращает выпирание вещей, что часто привлекает внимание сотрудников во время посадки", – отметил Шотт.

Специалист также советует использовать герметичные пакеты, чтобы экономить место, и раскладывать вещи по отдельным секциям. Кроме того, небольшую прочную коробку можно положить в центр сумки, окружив ее одеждой. Это создаст защищенную зону для зарядных устройств, адаптеров и косметики, предотвращая повреждение или протекание.

Еще один совет для путешественников

Туристам также рекомендуют заранее планировать упаковку одежды. В частности, Шотт советует разложить все вещи на полу в пределах контура 40 × 30 см, чтобы понять, что именно поместится в сумку.

"Это не просто хитрости, а базовые принципы эффективной упаковки. Используя их, вы сможете взять даже дополнительный комплект одежды и без проблем пройти на посадку", – подытожил эксперт.

Что нужно проверить, заселяясь в отель

Ранее мы рассказывали о советах для тех, кто заселяется в отель. В частности, эксперт советует проверить, хорошо ли закрываются двери, позаботиться о надежном коде сейфа в номере и т. д.

По его словам, когда заселяетесь, не следует сразу бросать чемодан – нужно проверить, работает ли замок или глазок. Если есть балкон или раздвижные двери в соседнюю комнату, их тоже нужно проверить, лучше положить ценные вещи в сейф, но ни в коем случае не с заводским кодом.

Вас также могут заинтересовать новости: