Чтобы первый романтический отпуск не обернулся разрывом: советы для влюбленных

Опрос установил, какие дорожные привычки партнера могут поставить отношения под угрозу.

Большинство пар мечтают о незабываемом романтическом путешествии "только вдвоем", однако нередко оно оборочивается крахом для их отношений, ведь есть риск узнать своего партнера не с лучшей стороны.

Как пишет британское издание The Mirror, недавший опрос барселонской авиакомпании Vueling выявил худшие вещи в поведении партнера, которые могут подвергнуть отношения серьезному испытанию во время отпуска.

Не стоит спешить отправляться в отпуск с новым партнером

Почти 90% из 2000 опрошенных согласились, что первая поездка в отпуск с новым партнером может либо укрепить, либо разрушить отношения.

При этом большинство респондентов согласились, что паре следует встречаться как минимум восемь месяцев, прежде чем решиться на совместный отпуск.

Более четверти опрошенных признали, что отправлялись в отпуск с партнером слишком рано, а почти треть заявили, что в результате все пошло не по плану.

Однако, если время выбрано удачно, первые поездки могут оказаться успешными: почти половина респондентов осознали, что их партнер – любовь всей их жизни во время своего первого отпуска, а две трети пришли к выводу, что их нынешний партнер – идеальный компаньон для отдыха.

Одновременно опрос установил, что девять дней – идеальная продолжительность для первой поездки с новым партнером, как раз достаточно, чтобы по-настоящему узнать его, но не испортить отношения.

"Совместные путешествия – один из самых быстрых способов узнать человека, особенно если вы сталкиваетесь с аэропортами, багажными полками и интригами у бассейна. В Vueling мы рассматриваем эти первые поездки как часть волнения, создания воспоминаний и знакомства друг с другом", – прокомментировала директор по работе с клиентами Vueling Мелани Берри.

Чтоб больше всего раздражает туристав в своих партнерах на отдыхе

Согласно опросу среди британцев, к ссорам влюбленных на отдыхе могут привести совершенно неожиданные вещи:

апплодисменты при посадке самолета;

фотографирование каждого приема пищи для Instagram;

постоянное хождение впереди партнера;

забирание с багажной ленты только своей сумки;

опоздание в аэропорт;

употребление только привычной еды вместо дегустации местных блюд;

ранний подъем, чтобы постелить полотенце на шезлонг;

загрузка фотографий в соцсети с подписью "никогда не вернусь домой";

покупка безвкусных сувениров;

снятие обуви в самолете;

говорение по-английски с акцентом страны пребывания;

прибытие в аэропорт за четыре часа до рейса "на всякий случай";

собирание вещей за две недели до поездки;

упаковка собственных чайных пакетиков;

плавание в бассейне "по-собачьи";

использование дорожной "подушки для шеи";

зацикливание на положении зонтика над головой шезлонга;

борьба за лучшее место, чтобы забрать сумки с багажной ленты;

наличие специального дорожного кошелька;

возглас "почувствуй это тепло" при выходе из самолета.

