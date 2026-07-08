Одна простая хитрость: как освободить кучу места даже в маленьком в чемодане

По словам экспертов, лучше отказаться от больших флаконов и не забывать об органайзерах.

Многие путешественники пытаются уместить все необходимые вещи в ручную кладь, ведь авиакомпании все чаще устанавливают строгие ограничения на размер и вес багажа, пишет Express. Хотя многие привыкли скручивать одежду в рулоны, эксперты утверждают, что существует еще более эффективный способ сэкономить место в чемодане.

Речь идет о методе складывания KonMari, который популяризировала японская консультантка по организации пространства Мари Кондо. Он позволяет компактно разместить одежду, используя практически каждый сантиметр чемодана.

По методу KonMari нужно сначала сложить одну сторону вещи к центру, а затем накрыть ее второй стороной, чтобы образовался прямоугольник. После этого одежду складывают вдоль пополам, а затем еще несколько раз – обычно трижды – пока не получится небольшой компактный прямоугольник.

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Готовые вещи кладут в чемодан вертикально рядом друг с другом. Такой способ не только экономит место, но и позволяет сразу видеть все содержимое багажа, не перекладывая одежду в поисках нужной вещи.

Откажитесь от больших флаконов

Эксперты также советуют не брать с собой громоздкие бутылки с шампунем, гелем для душа и другими средствами гигиены. В большинстве отелей их предоставляют бесплатно.

Если же поездка продлится дольше, необходимые средства можно просто купить по прибытии на место отдыха. Это позволит освободить еще немного места в чемодане.

Еще один вариант – заказать нужные товары заранее с доставкой в отель. Многие отели принимают посылки для своих гостей еще до их приезда, поэтому необходимые средства уже будут ждать на месте.

Полезной покупкой для путешествий станут органайзеры для украшений и кабелей. Они помогут избежать запутанных проводов, защитят мелкие вещи от повреждений и избавят от необходимости долго искать нужный аксессуар среди содержимого чемодана.

Благодаря таким простым приемам можно взять с собой больше необходимых вещей, не превышая установленных авиакомпаниями норм для ручной клади.

Новости туризма – самое интересное

Напомним, в Южной Корее существуют правила поведения в поездах, о которых стоит знать туристам. Например, на Korean Train eXpress (KTX) правило номер один заключается в том, что разговаривать следует всегда шепотом, а лучше – молчать.

Также путешественникам советуют при проверке расписания движения поездов обращать внимание на обозначения классов обслуживания. Так, в поездах KTX есть первый и стандартный классы. Отличие первого класса – просторные сиденья и дополнительное место для ног. В то же время в стандартном классе сиденья также удобны и оснащены USB-разъемами для зарядки и бесплатным Wi-Fi на борту.

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