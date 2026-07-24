Путешественница объехала 38 стран в одиночку: 5 ошибок, на которых она научилась за эти годы

Ждать идеального момента, планировать всё поминутно, гнаться за красивыми фото – эти привычки портят поездки.

За последние несколько лет Аннмари Гайдош в одиночку объехала 38 стран, побывав повсюду – от Шотландии и Турции до Занзибара и Албании. И хотя она считает себя уверенной путешественницей, эта уверенность появилась не в одночасье.

Напротив, она росла постепенно – после неидеальных поездок и бесчисленных ошибок. Поэтому ей удалось выделить пять ошибок, которые она совершила – и на которых научилась – за эти годы, чтобы помочь другим путешественникам в этом интересном деле, пишет Business Insider.

Ожидание идеальных обстоятельств - одна из таких ошибок. В прошлом она часто ловила себя на том, что ждет идеальных обстоятельств для путешествия: подходящего момента, чтобы взять отпуск, компании друзей, с которыми можно поехать, или идеального тела, чтобы надеть бикини.

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Оглядываясь назад, она осознала, что годами откладывала свою жизнь. Каждая отговорка оборачивалась ещё одной несостоявшейся поездкой и ещё одним упущенным опытом – потому что она ждала версию себя или своей жизни, которой не существовало.

В конце концов, однако, она поняла, что совершенство невозможно и нереалистично. Если бы она продолжала ждать "подходящего" момента, она никогда не поднялась бы на Килиманджаро в Танзании, не научилась бы серфингу в Бразилии и не встретила бы рассвет, плывя по Нилу.

Эти впечатления случились не потому, что всё сложилось идеально. Они случились потому, что она решила поехать, несмотря на свои колебания.

Попытки искусственно создать волшебство вместо того, чтобы жить моментом - вторая ошибка. Она побывала в самых разных одиночных поездках – от проживания в захудалых хостелах до курортов "всё включено", – и каждая была совершенно другой. Некоторые были чистым волшебством, другие – катастрофой.

В прошлом Гайдош ловила себя на том, что тратит слишком много времени, пытаясь воспроизвести волшебство своих любимых путешествий. Но каждый раз, когда она пыталась это волшебство навязать, всё заканчивалось разочарованием.

Вместо этого девушка осознала, что ее любимые воспоминания о путешествиях – те, где она отдавалась тому, что чувствовала в тот день, и просто существовала. Хорошо или плохо – она была способна справиться со всем, что подбрасывала жизнь, полностью присутствуя в моменте.

Пренебрежение мерами безопасности - третья ошибка. Когда путешественница только начинала изучать мир, ей было наивно чуждо представление о том, что придется себя защищать. Но после нескольких пугающих случаев она усвоила, насколько важно быть предельно внимательной к окружающей обстановке.

Для неё это означает не ходить с обоими наушниками в ушах, держать телефон убранным, ориентируясь в новых местах, и иметь номер местной полиции в быстром наборе.

Она всегда обращает внимание на тех, кто рядом, особенно ночью. Если ситуация кажется подозрительной, она доверяет интуиции и уходит.

Ещё она любит загружать в телефон Google Maps и Google Translate на местном языке. Так, если Wi-Fi вдруг пропадёт, она всё равно сможет найти дорогу домой.

Планирование маршрута поминутно - четвертая ошибка. В свою первую поездку в Париж она расписала каждое занятие, которое хотела сделать, – от туристических рекомендаций из TikTok до советов местных друзей.

Она поймала себя на том, что носится по городу, вычёркивая пункты из списка дел, вместо того чтобы по-настоящему прочувствовать la vie en rose. Это была её самая нелюбимая поездка на сегодняшний день.

С тех пор она была во Франции шесть раз, и каждый раз возвращается туда без маршрута. Вместо этого она позволяет французским друзьям водить её по маленьким приключениям по городу, который они называют домом.

Теперь, отправляясь в новый город, она составляет список из трёх-пяти обязательных к посещению мест и перечень других, которые можно посетить, если будет время. Это помогает ей избегать выгорания и при этом присутствовать в моменте, по-настоящему прочувствовав место так, как оно того заслуживает.

Путешествия ради контента, а не ради впечатлений - последняя, пятая ошибка. По её мнению, хорошие снимки из путешествий – часть удовольствия. Но одна из крупнейших ошибок в одиночных путешествиях, которую она совершала, – относиться к созданию контента как к главной цели, а не как к приятному дополнению.

Если она ловит себя на том, что выбирает рестораны потому, что они хорошо будут смотреться в Instagram, пробегает достопримечательность впопыхах, спеша к следующей точке для фото, или постоянно думает о том, что ей ещё нужно запечатлеть, – обычно это сигнал остановиться.

В конце концов, она отправилась в путешествие, чтобы получать удовольствие, присутствовать в моменте, узнавать новое и по-настоящему прочувствовать место, где находится. Хорошие фото – лишь бонус.

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