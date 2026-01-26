Туристам рассказали, можно ли бюджетно отдохнуть в Барселоне

В столице Каталонии существует множество способов сэкономить по сравнению с другими крупными европейскими городами.

Испанская Барселона для многих путешественников уже давно превратилась в символ чрезмерного туризма – помимо огромных толп, мешающих наслаждаться городом, это имеет еще одно неприятное последствие: рост цен на туристические услуги.

А потому, взвешивая все "за" и "против" путешествия в Барселону, потенциальные туристы опасаются, что это будет слишком дорого.

Американская тревел-журналистка Джейми Дитаранто, которая ранее издала два путеводителя об отдыхе в Испании, в своем материале для Lonely Planet рассказала, что туристам нужно знать о возможности поездки в Барселону с ограниченным бюджетом.

"Барселона вмещает в себя очень многое: от архитектуры мирового класса на каждом углу и изысканных музеев до бурной ночной жизни и невероятных достопримечательностей. Однако у всего этого прекрасного, что можно увидеть и чем заняться, есть и обратная сторона – заоблачные цены. Барселона – самый дорогой город в Испании по стоимости жизни, и ваш список мест, которые обязательно нужно посетить, может быстро выйти из-под контроля, учитывая разнообразие предложений", – констатирует Джейми.

Одновременно она успокаивает, что существует множество способов сэкономить по сравнению с другими крупными европейскими городами, особенно заручившись советами и рекомендациями от местных жителей.

Главный же ее совет, по возможности, бронировать основные достопримечательности за 2-3 месяца наперед, чтобы избежать повышения цен в часы пик.

Средние дневные расходы в Барселоне

Номер в хостеле – 55 евро

Базовый номер на двоих – 170 евро

Апартаменты с собственной кухней – 220 евро

Билет на общественный транспорт: 2,90 евро

Кофе – 1,50 евро

Сэндвич – 5,50 евро

Ужин на двоих – 40 евро

Бокал пива в баре – 4 евро

Базовый билет в Саграда Фамилия – 26 евро

Как сэкономить в Барселоне

1. Воспользуйтесь автобусом Aerobus из аэропорта

Такси из аэропорта до центра города обойдется как минимум в 35 евро в одну сторону, тогда как билет на Aerobús туда и обратно стоит всего 12,85 евро. Автобус отправляется прямо от обоих терминалов аэропорта и едет до площади Каталонии, но также делает остановки на площади Испании и в Университете. Также можете воспользоваться метро из аэропорта, но тогда, возможно, придется сделать несколько пересадок, предупреждает эксперт.

2. Спланируйте свою поездку на первое воскресенье месяца

По словам Джейми, в этот день многие из крупнейших музеев города открывают свои двери бесплатно, включая Музей Пикассо, Морской музей, Музей городской истории Барселоны, Национальный художественный музей Каталонии, замок Монжуик и другие.

3. Зимняя поездка дешевле, но все равно прекрасна

Как утверждает автор материала, Барселона зимой довольно недооценена, ведь этот сезон приносит традиции, которые туристы летом никогда не видят, такие как барбекю из кальсота и фестиваль огней Ллум. При этом на пляжах и улицах в более холодные месяцы намного меньше людей. Также можно спланировать бюджетный день катания на лыжах неподалеку, съездив на поезде в Пиренеи и насладившись одними из самых низких цен на курортные услуги в Западной Европе.

4. Остановитесь за пределами исторического центра

В центре города находится большинство исторических локаций Барселоны, но он, как правило, более туристический и дорогой. Более дешевое жилье и рестораны можно найти, остановившись в одном из периферийных районов, таких как Грасия, Побле-Сек или Побленоу. Для самых дешевых вариантов можно рассмотреть более отдаленные районы, такие как Сантс, Лес-Кортс или Клот. Передвижение по городу займет больше времени, но экономия стоит затраченных усилий, отмечает Джейми.

5. Пользуйтесь общественным транспортом

Общественный транспорт в Барселоне эффективен и безопасен, хотя и нужно остерегаться карманников. В городе доступны дневные проездные на неограниченное количество поездок, но тем, кто не особо планирует выезжать за пределы центра города, обычно дешевле купить разовый билет или упаковку из 10 билетов для использования по мере необходимости. Также можно приобрести городской абонемент, например, Barcelona Pass, который предлагает бесплатный вход в лучшие музеи, а также другие скидки и бонусы. Цены варьируются от 59 евро за 3-дневный абонемент до 79 евро за 5-дневный, и он стоит своих денег, если в планах осмотр многих достопримечательностей.

6. Не стоит считать Airbnb лучшим вариантом

Airbnb в Барселоне – это практически ругательное слово, настолько негативной является реакция местных жителей на эту платформу. Мэр Барселоны объявил в июне 2024 года о планах полного запрета краткосрочной аренды жилья для туристов к 2028 году. Для путешественников это означает, что вариантов не так много, и цены это отражают. А потому всегда стоит проверять, ведь, возможно, хостелы и отели будут дешевле. Также можно рассмотреть вариант проживания рядом с основными транспортными узлами, такими как Сантс-Эстасьо, чтобы сэкономить и иметь удобный доступ к метро.

7. Ходите пешком, когда это возможно

Барселона – город, по которому очень удобно ходить пешком, особенно при исследовании исторического центра. Его узкие средневековые улочки образуют лабиринт, в котором действительно интересно заблудиться. Те же, кто может совершать более длительные прогулки и располагает достаточным запасом времени, вполне могут преодолевать и большие расстояния, например, от Грасии до Триумфальной арки или от площади Каталонии до собора Саграда Фамилия.

8. Отправьтесь на пикник

Когда погода хорошая, жители Барселоны любят устраивать пикники – везде, где только можно: на травянистых участках парка Сьютаделла, на пляже или в садах на вершине Монжуика. Вместо того чтобы платить за обед в ресторане, пикник – отличный способ сэкономить деньги и купить необходимые продукты, прогуливаясь по одному из местных рынков, советует эксперт.

9. Не ешьте рядом с главными достопримечательностями

Как отмечает Джейми, в Барселоне несложно найти качественную еду по разумной цене, но в ресторанах рядом с главными достопримечательностями, например, в непосредственной близости от Саграда Фамилия или вдоль Ла Рамблы, нет ни того, ни другого. К счастью, достаточно пройти несколько кварталов, чтобы найти что-то более доступное и аутентичное.

10. Обращайте внимание на меню дня

В обеденное время многие рестораны Барселоны предлагают "Меню дня" (Menu del Dia), которое обычно включает два блюда, напиток и десерт. Цены варьируются от 10 до 20 евро в зависимости от ресторана. Порции в таких комплексных меню обычно немного меньше, но хато гости получают больше разнообразия и достаточно еды, чтобы подкрепиться на вторую половину дня. В будние дни на обед и ранний ужин часто действуют выгодные предложения.

11. Попробуйте тапас и пинчос

Барселона – идеальный город для тех, коме не нужен плотный обед каждые несколько часов. Вместо этого в городе легко найти бары, где продают небольшие закуски тапас и пинчос. Обычно их можно увидеть прямо на витринах, например, мини-чашечки гаспачо, шашлычки из оливок и анчоусов или даже крошечные гамбургеры. Большинство из них включают хлеб, так что можно быстро наесться всего за 1-5 евро, в зависимости от ингредиентов.

12. Присоединитесь к бесплатной пешеходной экскурсии

В любом городе это лучший способ сориентироваться, а в Барселоне у туристов очень много вариантов таких экскурсий. Однако стоит иметь в виду, что в конце ожидаются чаевые, хотя сумма зависит от клиентов.

13. Наслаждайтесь архитектурой снаружи

В Барселоне много красивой архитектуры, но можно разориться, если попытаться увидеть все это за одну поездку. Билеты на основные достопримечательности Гауди (такие как Ла Педрера и Каса Батльо) дорогие, и там может быть очень многолюдно и тесно. Потому стоит тщательно подумать, какие достопримечательности являются для приоритетными, а какие можно просто оценить снаружи.

Ограничения для туристов в Барселоне

Как сообщал УНИАН.Туризм, пытаясь бороться с чрезмерным туризмом в Барселоне, как официальные власти, так и заинтересованные местные жители прибегают к различным ограничительным мерам.

В частности, в конце 2025 года в Барселоне полностью запретили популярные алкогольные экскурсии. Таким образом, организаторы паб-кроулинга в городе теперь рискуют получить штраф до 3000 евро.

Кроме того, местные власти решили ужесточить лимит на количество туристов, которым будет разрешено посещать одну из самых популярных достопримечательностей города – знаменитый общественный парк Гуэль с мозаикой, спроектированный главным архитектором Барселоны Антонио Гауди.

В свою очередь местные активисты в 2024 году добились, чтобы с онлайн-карт удалили популярный автобусный маршрут, который проходит через парк Гуэля, поскольку из-за туристов местные не могут им пользоваться.

