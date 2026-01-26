Свежее обновление Windows 11 'ломает' компьютеры пользователей

Если обновление все же было установлено, то единственный способ вернуть работоспособность ПК – полное восстановление системы вручную.

Обновление KB5074109 для Windows 11 оказалось катастрофой для пользователей, вызвав черный экран, случайные перезагрузки, неполадки в работе "Проводника", облачных служб и приложений. Теперь же стало известно, что январский апдейт имеет еще одну серьезную проблему,

Microsoft признала, что установка обновления W11 KB5074109 в некоторых случаях может привести к поломке системы. По данным производителя, некоторые пользователи лишились возможности использовать свои устройства из-за невозможности загрузиться в ОС.

Пострадавшие ПК выдают "черный экран смерти" с ошибкой UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME, что обычно сигнализирует о сбоях в работе накопителя или загрузчика Windows. На этом этапе единственным выходом становится полное восстановление системы вручную.

Видео дня

Конкретного решения проблемы пока нет: пользователям предлагается войти в режим восстановления системы и вручную удалить последнее обновление безопасности за январь 2026 года. Подтверждено, что проблема затрагивает Windows 11 24H2 и 25H2 с упомянутым патчем.

Microsoft уже в курсе ошибки, но пока не может объяснить, с чем она связана. Вероятно, ее исправления вместе с другими проблемами стоит ждать только в следующем февральском патче.

Согласно свежему опросу Steam, более 70% ПК-геймеров уже перешли на Windows 11, тогда как доля Windows 10 в начале 2026 года составляет всего 26%. Ранее Microsoft официально прекратила поддержку "десятки".

Microsoft также подтвердила, что пока что у нее нет планов на Windows 12. Осенью 2025 года вместо новой "операционки" вышло крупное обновления 25H2 для Windows 11, а весной-летом 2026-го ожидается сборка 26H2.

Вас также могут заинтересовать новости: