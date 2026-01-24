Пользователей Windows 11 просят срочно удалить последнее обновление: в чем дело

Январское обновление должно было улучшить защиту системы, но вместо этого вызвало нестабильную работу приложений и неожиданные системные сбои.

Microsoft призвала всех пользователей Windows 11 удалить последнее крупное обновление KB5074109, которое начало автоматически распространяться с 13 января. Все дело в том, что оно вызвало массовые сбои в работе системы и ключевых компонентах ОС, пишет Digital Trends.

Больше всего пострадали пользователи, которые по-прежнему используют классическую версию Outlook с почтовыми аккаунтами POP и локальными PST‑файлами. После установки патча приложение начало зависать, переставало закрываться или бесконечно перезагружало сообщения, что делало сервис фактически непригодным для работы.

Обновление вызвало ряд других проблем, включая кратковременные черные экраны, некорректная работа режима сна и функции выключения/включения, сброс настроек рабочего стола и неисправность "Проводника". Эти баги были настолько массовыми, что Microsoft посчитала временное удаление обновления более простым решением, чем текущие обходные пути.

Если компьютер с недавнего времени стал работать нестабильно, вероятной причиной является именно Windows 11 KB5074109. Чтобы его удалить, необходимо зайти в "Параметры" > "Центр обновления Windows" > "История обновлений" > и удалить обновление.

При этом Microsoft предупреждает, что у этого действия есть побочный эффект: удаление патча лишает систему более чем 100 исправлений безопасности, включенных в январский релиз.

Напомним, в октябре 2025 года Microsoft официально прекратила поддержку Windows 10, что побудило миллионы пользователей искать альтернативы. И многие из них, вместо привычного обновления до Windows 11, решили перейти на совершенно другую платформу – Linux.

Несмотря на прекращение официальной поддержки, Windows 10 по-прежнему остается очень популярной – особенно в Украине. По данным StatCounter, "десятку" используют 55% всех ПК с Windows, тогда как новая Windows 11 имеет долю всего в 40%.

