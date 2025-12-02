В Steam раскрыли самые популярные сборки ПК среди геймеров в 2025 году

GeForce RTX 5070 достигла нового рубежа, войдя в десятку самых популярных видеокарт.

Valve обновила данные об оборудовании пользователей магазина Steam за ноябрь 2025 года. Компания регулярно проводит опросы, чтобы определить, какие комплектующие наиболее популярны среди ПК-геймеров.

На первую строчку среди видеокарт вернулась мобильная GeForce RTX 4060 – ее доля составляет 4,22%. Следом идет RTX 3060 с 4,16%, а за ней обычная RTX 4060 – 3,96%.

Также отмечается, что видеокарты GeForce RTX 50 постепенно становятся все популярнее. RTX 5070 за месяц увеличила долю с 1,88% до 2,23% и, ворвалась в топ-10 рейтинга, а бюджетная RTX 5060 уже обошла по популярности такие модели как GTX 1060 и RTX 4070 Super.

В связи с прекращением поддержки Windows 10 пользователи все активнее переходят на Windows 11, доля которой увеличилась на 2,02% – до 65,69%. У "десятки" всего 29,06% активных юзеров.

Другая статистика:

Самые популярные процессоры – Intel (56,44%), AMD (43,56%);

Самое популярное количество ядер ЦП – 6 ядер (29,36%), 8 ядер (25,98%);

Самые популярные объемы ОЗУ – 16 ГБ (40,94%), 32 ГБ (36,98%);

Самые популярные объемы видеопамяти – 8 ГБ (33,36%), 12 ГБ (19,22%);

Самые популярные разрешения экрана – 1920x1080 (52,83%), 2560x1440 (20,79%);

Самые популярные VR-гарнитуры – Meta Quest 3 (27,13%), Oculus Quest 2 (24,69%).

Еще больше свежей статистики можно найти по ссылке.

Напомним, в начале 2026 года в продаже появится Steam Machine. Это мощный игровой мини-ПК на базе SteamOS, который позиционируют как следующий шаг в развитии Steam Deck. Valve обещает 4К/60 FPS с FSR в большинстве игр, очень тихую работу и кучу стильных сменных панелей.

Тогда же на рынке появится VR-гарнитура Steam Frame и геймпад Steam Controller. А вот Steam Deck 2 в ближайшем будущем ждать не стоит.

