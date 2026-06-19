В старых iPhone нашли опасную уязвимость: Apple не сможет ее исправить

Уязвимость затрагивает ряд популярных устройств Apple, включая модели iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR и линейку iPhone 11.

Специалисты по кибербезопасности из компании Paradigm Shift обнаружили в чипах Apple A12 и A13 серьезную уязвимость, которая позволяет взломать iOS. Уязвимость затрагивает iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR и линейку iPhone 11.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что новая уязвимость находится в BootROM – самом первом коде, который выполняется iPhone при включении. Поскольку проблема в самом железе, Apple не сможет исправить ее через обновление iOS, поэтому эксплойт считается фактически "неустранимым" для уже выпущенных устройств, пишет 9to5Mac.

По данным исследователей, при подключении устройства по USB злоумышленник может добиться выполнения собственного кода уже на этапе загрузки системы. Эксплойт позволяет временно отключать ряд встроенных механизмов защиты и запускать неподписанное ПО.

Видео дня

Пока что о массовых удаленных атаках речь не идет, но находка представляет большой интерес для исследователей безопасности и сообщества джейлбрейка, поскольку открывает доступ к низкоуровневым функциям системы.

Если у вас iPhone 12 и новее, можно не переживать. А вот владельцам iPhone XS и 11-х серий эксперты советуют не оставлять телефон без присмотра и не подключать к чужим кабелям.

Накануне Apple представила iOS 27, которую будет поддерживать даже семилетний iPhone 11. В компании заявили, что старые смартфоны будут работать на iOS 27 быстрее, чем на всех предыдущих версиях.

Первая бета-версия iOS 27 уже доступна для разработчиков и энтузиастов. Публичное бета-тестирование начнется в июле, а финальный релиз намечен на сентябрь – в один день с новыми айфонами.

Вас также могут заинтересовать новости: