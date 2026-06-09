Apple представила iOS 27, которую будет поддерживать даже семилетний iPhone

Основной упор сделали на повышение производительности, доработке дизайна и развитии фирменных ИИ-функций.

Apple анонсировала iOS 27, новую версию операционной системы для iPhone. Основной упор сделали на повышение производительности, доработке дизайна и развитии фирменных ИИ-функций, пишет MacWorld.

Одним из главных новшеств стал слайдер прозрачности интерфейса Liquid Glass. У пользователей появится возможность самостоятельно регулировать степень прозрачности отдельных элементов системы. Интерфейс Liquid Glass дебютировал в iOS 26 и стал основой масштабного редизайна, но многие юзеры критиковала ее из-за проблем с читаемостью.

Также Apple серьезно поработала над отзывчивостью и быстродействием iOS. Приложения теперь открываются на 30% быстрее, а скорость передачи через AirDrop увеличили на 80%. Кроме того, ускорили поиск файлов и фотографий по всей системе и подключение к мобильному интернету – например, после выхода из лифта.

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Также в iOS 27 появится детский профиль, где можно будет контролировать действия – например, запуск конкретных приложений и экранное время.

За "умные" функции будет отвечать обновленная Siri AI на базе Gemini от Google. Она может управлять настройками iOS, искать информацию на вашем смартфоне и запоминать диалоги. С Siri AI можно будет общаться голосом, как и раньше, или через отдельное приложение, которое будет предустановлено на каждый iPhone.

Главная особенность – все работает прямо на устройстве и не передается на серверы Apple и Google. В этом же ее главный недостаток: работает система не очень шустро. Поддерживаться новая Siri будет на iPhone 15 Pro и новее.

Какие устройства обновятся до iOS 27

Apple оптимизировала iOS 27 на старых айфонах, поэтому даже серия iPhone 11 получит обновление. Компания обещают, что ОС будет работать быстрее во многих проявлениях.

Полный список совместимых устройств:

iPhone SE (2-е поколение)

iPhone SE (3-е поколение)

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16e

iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air, iPhone 17e

Обновление iOS 27 выйдет в сентябре, одновременно с релизом следующего поколения смартфонов, а бета для разработчиков станет доступна сегодня.

Ранее появилась информация, что Apple планирует изменить традиционный график выпуска iPhone, разделив запуск iPhone 18 на две части: осенью 2026 и весной 2027 года.

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